Nintendo Switch : la prochaine génération n’est pas prête d’arriver

Nintendo commencerait tout juste à discuter du successeur de la Switch. Il va falloir prendre son mal en patience.

Étant donné l’historique des différents fabricants de console de jeux vidéo, l’on s’attend à ce que, toutes les X années, une nouvelle génération de console voie le jour. Nintendo a lui-même conçu un grand nombre de machines ces dernières décennies. Il est donc tout à fait logique que la Switch ne soit pas la dernière console du fabricant. Un nouveau modèle est très certainement en préparation chez Big N. Mais quand pourrait-on en profiter ?

Nintendo commencerait tout juste à discuter du successeur de la Switch

Il semblerait que les joueurs intéressés par cette prochaine génération de console Nintendo doivent se résoudre à attendre. Et à attendre plutôt longtemps. C’est tout du moins ce qui ressort d’une séance de questions/réponses donnée durant la présentation des derniers résultats financiers de Big N. Interrogé justement quant à cette machine nouvelle génération, la réponse du président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa, suggère clairement qu’il est bien trop dire pour évoquer cet aspect.

Il va falloir prendre son mal en patience

Selon les propres mots de Shuntaro Furukawa, “concernant la next gen, nous ne pouvons rien dire à l’heure actuelle. Nous sommes encore en train d’organiser des discussions en interne concernant le concept, le timing, etc., nous discutons de tout ce qu’il y a autour.” Cette déclaration laisse entendre que Nintendo n’a encore rien développé. Ou s’il l’a fait, ce ne seraient là que des travaux préliminaires, à tout le mieux.

Shuntaro Furukawa précise par ailleurs que la Switch est actuellement au beau milieu de son cycle de vie, ce qui signifie qu’il pourrait falloir attendre encore quelques années avant que l’entreprise ne décide de la remplacer. Ceci étant dit, il serait tout à fait possible de voir apparaître un nouveau modèle amélioré, comme l’ont déjà évoqué nombre de rumeurs depuis de longs mois. À moins qu’il ne s’agisse déjà de ce modèle next-gen, auquel cas les déclarations du président de Nintendo seraient nulles et non avenues. L’avenir nous le dira.