New World est retardé d’un mois

Attendu pour la fin du mois d'août après moult reports, New World d'Amazon ne sortira finalement dans le monde entier que le 28 septembre prochain.

Dans un message destiné aux joueurs ayant participé à la bêta fermée de New World, Amazon remercie ces derniers pour avoir explosé les audiences du MMORPG, tout en ayant aidé l’équipe de développement avec de nombreuses remarques pertinentes pour faire évoluer cette nouvelle licence : “Nous sommes honorés par le soutien que New World a reçu des joueurs du monde entier tout au long de la bêta fermée. Pendant celle-ci, plus d’un million d’aventuriers ont joué plus de 16 millions d’heures au total. Grâce à votre soutien, New World est devenu l’un des jeux les plus regardés sur Twitch, et l’un des jeux les plus joués sur Steam. La passion et l’enthousiasme que vous avez manifestés pour New World valident le travail que nous avons fourni au cours de l’année écoulée, en améliorant le jeu en fonction de vos commentaires. En cours de route, vous nous avez également reçu une tonne de nouveaux retours que nous utiliserons pour rendre New World encore meilleur.”

The #PlayNewWorld Closed Beta has concluded! We hope you were able to build some great memories and make new friends! 🤗 Thank you to all our Adventurers for participating! ⛰️ Aeternum will be waiting for you to reach it's shores again! pic.twitter.com/Vw9fZL15QW — New World (@playnewworld) August 3, 2021

Si la bêta fermée de New World s’est bien déroulée, les avis des joueurs ont alerté les développeurs sur plusieurs aspects qui méritent d’être améliorés dès maintenant… Cela a donc engendré un énième report qui ne pouvait pas être évité : “Nous voulons que le lancement de New World soit une expérience agréable et amusante pour tous les joueurs, et cela signifie que nous devons apporter quelques améliorations en fonction de ce que vous avez rencontré pendant la bêta fermée. Nous allons donc prendre quelques semaines supplémentaires pour éliminer les bugs, améliorer la stabilité et peaufiner le jeu. La nouvelle date de lancement mondial de New World est le 28 septembre prochain. Cette décision n’a pas été facile à prendre. Nous savons que ce n’est pas la première fois que nous modifions notre date de lancement dans un souci de qualité, et qu’il peut être décevant d’attendre un peu plus longtemps. Mais nous voulons être sûrs de vous offrir le jeu de la meilleure qualité possible au lancement.”

Les factions dans New World

Au sein de chaque faction (organisations de joueurs et de PNJ partageant les mêmes idées et ayant leurs propres motivations et projets pour l’avenir de l’île d’Aerternum), il est possible de former ou rejoindre des groupes appelés compagnies. Votre choix de faction déterminera avec qui et contre qui vous vous battrez en JcJ et peut vous conférer des avantages si votre faction ou votre compagnie contrôle des colonies et des territoires.