New Amsterdam : les raisons de son annulation

Fin anticipée pour New Amsterdam

Après cinq saisons, le célèbre drama médical New Amsterdam ne connaîtra pas de sixième saison. La série, qui suit les aventures du Dr Max Goodwin (Ryan Eggold) à la tête de l’hôpital public New Amsterdam, a connu une fin prématurée, laissant de nombreux fans sur leur faim.

Une concurrence féroce

Malgré une approche unique des dramas médicaux, mettant en lumière les défis du système de santé public, New Amsterdam a dû se battre contre des mastodontes du genre, tels que Grey’s Anatomy et The Resident. Malheureusement, malgré un contenu original et des personnages attachants, la série n’a pas réussi à attirer un public suffisamment large pour assurer sa survie.

Des audiences en baisse

La principale raison de l’annulation de la sixième saison de New Amsterdam est la baisse constante des audiences. La série, qui avait débuté avec près de 14 millions de téléspectateurs, a vu ce nombre chuter à 5,2 millions lors de son dernier épisode. En comparaison, ses concurrents ont réussi à maintenir des audiences stables tout au long de leurs saisons.

Impact de la pandémie

La pandémie de COVID-19 a également joué un rôle dans la fin anticipée de New Amsterdam. En mars 2020, la production a été suspendue, réduisant le nombre d’épisodes des saisons 2 et 3. De plus, un épisode de la saison 2 a été retiré, car il représentait une épidémie de grippe trop semblable à la situation réelle.

Une fin satisfaisante

Malgré ces difficultés, New Amsterdam a réussi à offrir une fin satisfaisante à ses fans. Le dernier épisode voit le Dr Goodwin quitter l’hôpital pour prendre la tête de la Santé mondiale à Genève. Les téléspectateurs font également la connaissance de Luna, la fille de Max, qui suit les traces de son père en devenant médecin à New Amsterdam.