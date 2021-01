Les plates-formes de streaming se font un devoir d'enchaîner les épisodes. Vous n'avez alors plus qu'à suivre. Et essayer de ne pas vous endormir devant.

Avec les plates-formes de streaming, on sait souvent quand on commence, rarement quand on en termine. Certains se retrouvent souvent à s’endormir devant pour découvrir que plusieurs épisodes sont passés. Netflix avait introduit il y a quelque temps une fonction de pause automatique, ou tout du moins un rappel vous demandant si vous regardez toujours, mais aujourd’hui, le service veut aller plus loin.

Netflix teste une minuterie de veille sur son application Android

Parfois, après une longue journée, il peut arriver que l’on s’endorme devant Netflix. Et cela peut être assez fâcheux quand on se réveille pour constater que la plate-forme a fait dérouler plusieurs épisodes. Il faut alors revenir en arrière pour trouver les dernières scènes dont on se souvient. Pas forcément difficile mais pas super. Cela pourrait changer avec l’introduction d’une nouvelle fonctionnalité, une minuterie de veille.

Pour celles et ceux qui s’endorment devant leur série ou leur film

Netflix a récemment démarré un test mondial sur son application Android, un test concernant une fonctionnalité de minuteur de sommeil. Comme son nom le suggère, il s’agit là de définir une minuterie et une fois le délai écoulé, Netflix cesse la lecture de votre film ou des épisodes de votre série du moment. Dans son implémentation actuelle, les utilisateurs peuvent choisir entre quatre valeurs prédéfinies : 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes ou directement à la fin de l’épisode ou du film en cours.

Voilà qui devrait être particulièrement utile pour les appareils mobiles, permettant de préserver la batterie. À l’heure actuelle, la fonctionnalité n’est seulement disponible qu’à certains utilisateurs sur Android triés sur le volet. Si vous êtes sous iOS ou que vous regarder Netflix sur votre ordinateur ou votre TV, vous ne pourrez donc pas en profiter. Pas encore tout du moins. Toujours est-il que cette nouveauté est très intéressante. Pourquoi n’est-elle pas arrivée plus tôt ?

Dans tous les cas, Netflix explique que sa disponibilité devrait être étendue rapidement à davantage d’appareils si les retours de ce test sont bons. Espérons donc que ce soit le cas très bientôt.