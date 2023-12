Netflix ramène Gundam à ses origines dans une nouvelle production

La nouvelle série animée Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance est annoncée par Netflix et Bandai Namco.

Tl;dr Netflix et Bandai Namco collaborent pour une nouvelle série animée Mobile Suit Gundam.

Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance sera une modernisation de l’histoire de la licence.

La série se déroulera pendant la “One Year War”, un conflit central de l’univers Gundam.

La production sera assurée par Netflix Anime et SAFEHOUSE.

Une collaboration prometteuse

Deux géants de l’animation, Bandai Namco via Sunrise Studio et Netflix Anime, unissent leurs talents pour une nouvelle série animée qui promet de moderniser l’histoire classique de Gundam.

Une première dans l’animation

Bien que Bandai Namco et Netflix travaillent déjà ensemble sur un film en prise de vue réelle, il s’agit de leur première grande collaboration dans l’animation. La nouvelle série animée Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance sera dirigée par Erasmus Brosdau, sur un scénario de Gavin Hignight. La production sera conjointe entre Netflix Anime et SAFEHOUSE.

Une guerre mémorable

Mobile Suit Gundam: Requiem for Vengeance se déroulera pendant la “One Year War”, un conflit qui a marqué l’univers de Mobile Suit Gundam. Celui-ci a vu la création et le déploiement à grande échelle des technologies autour des méchas armés. La date exacte de l’histoire serait en novembre 0079, soit les deux derniers mois de cette guerre intense.

Un impact indéniable

La franchise Mobile Suit Gundam est l’un des piliers de l’animation. Elle a grandement contribué à développer et à étendre le genre de l’animation de mecha. Avec plus de 50 séries, films, OVA, mangas et romans, Gundam a eu une influence indéniable sur le genre mecha.