Netflix met fin à The Midnight Club

Pensée comme un drama sur plusieurs saisons, la série télévisée The Midnight Club est finalement annulée.

L’annulation de The Midnight Club intervient alors que les producteurs exécutifs Mike Flanagan et Trevor Macy quittent la plateforme de streaming Netflix pour une collaboration avec Amazon Studios pour alimenter le catalogue du service Amazon Prime Video via la société de production Intrepid Pictures. Le duo s’est imposé comme une référence dans le monde de l’horreur.

It’s all over for #TheMidnightClub on Netflix, as the young adult series has been canceled after one season https://t.co/cjH1Hl2HRQ pic.twitter.com/MJkSGrogxc — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 2, 2022

Vernon Sanders, le responsable des productions télévisées chez Amazon Studios, a déclaré :

Mike Flanagan et Trevor Macy sont des spécialistes pour raconter des histoires immersives et pleines de suspense qui tiennent le public en haleine du début à la fin. Nous sommes ravis de les accueillir au sein d’Amazon Studios et nous avons hâte que nos clients du monde entier fassent l’expérience de leur créativité qui transcende les genres.

Intrepid Pictures, une lourde perte pour Netflix

Intrepid Pictures a produit les séries télévisées The Haunting of Hill House en 2018 et The Haunting of Bly Manor en 2020, chacune créée par Mike Flanagan et produite en association avec Paramount Television et Amblin Entertainment pour Netflix. Elles ont été suivies en 2021 par la série originale Midnight Mass qui a obtenu trois nominations aux Critics Choice Awards et une nomination aux WGA Awards. Plus récemment, Intrepid Pictures a sorti The Midnight Club, basé sur les œuvres de Christopher Pike. La mini-série The Fall of the House of Usher, basée sur l’œuvre emblématique d’Edgar Allan Poe, sera diffusée par Netflix dès l’année prochaine et actera définitivement la collaboration avec Intrepid Pictures.

Mike Flanagan et Trevor Macy expliquent :

Amazon est un studio que nous admirons depuis longtemps. Leur détermination à s’engager dans des séries et des contenus révolutionnaires correspond à l’esprit de ce que nous avons construit chez Intrepid Pictures. Nous sommes impatients de travailler avec toute l’équipe d’Amazon pour apporter notre marque de productions de genre au service et au public du monde entier.