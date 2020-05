Netflix : les nouveautés films et séries du mois de Mai

Chaque nouveau mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Alors que le confinement est toujours d'actualité, il est temps de s'intéresser aux nouveautés de ce mois de Mai.

Netflix a l’habitude de gâter ses abonnés et la plate-forme l’avait annoncé : les mesures de confinement n’allaient pas laisser les spectateurs à court de nouveautés. Voici donc sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est, comme à l’accoutumée, pas exhaustive, Netflix ayant l’habitude de faire de bien jolies surprises quand bon lui semble.

Les nouveautés du mois de Mai sur Netflix

Commençons donc par les séries originales Netflix. Les fans attendent impatiemment Space Force, série comique de Greg Daniels avec Steve Carell qui suit l’équipe chargée de la création de la Space Force, une nouvelle branche de l’armée américaine. La saison 2 de Dead to Me dépeindront les relations tendues entre Jen Judy tandis que l’on découvrira la nouvelle série White Lines, une enquête captivante entre Manchester et Ibiza.

Côté film, All night and day s’attachera à raconter comment un homme en est arrivé là où il est : condamné à perpétuité. Dans Mrs Serial Killer, l’épouse d’un médecin tueur en série se met à tuer pour prouver son innocence. Les enfants seront aussi servis avec notamment la série Whitestar, dans l’univers du cheval ou la série animée Chico Bon Bon : Le Petit Singe Bricoleur, inspirée des livres illustrés de Chris Monroe qui veut initier les petits à la mécanique de nos objets.

Les nouveautés Séries Originales

HOLLYWOOD – 01/05

PRESQUE HEUREUX – 01/05

INTO THE NIGHT – 01/05

VALERIA – 08/05

THE EDDY – 08/05

DEAD TO ME (Saison 2) – 08/05

WHITE LINES – 15/05

LA GRANDE ILLUSION DE JUANQUINIALERIA – 15/05

SWEET MAGNOLIAS – 19/05

QUELLE HISTOIRE ! – 22/05

CONTROL Z – 22/05

DYNASTIE (Saison 3) – 23/05

LES TRIBULATIONS CULINAIRES DE PHIL (Saison 3) – 29/05

SPACE FORCE – 29/05

SNOWPIERCER – Prochainement

Les nouveautés Films Netflix

ALL DAY AND A NIGHT – 01/05

MRS SERIAL KILLER – 01/05

SI TU SAVAIS … – 01/05

18 CADEAU – 08/05

THE WRONG MISSY – 13/05

JE T’AIME, IMBÉCILE ! – 15/05

THE LOVEBIRDS – 22/05

JE NE SUIS PLUS LA – 27/05

Les nouveautés Séries Originales Pour Les Enfants

WHITESTAR – 08/05

CHICO BON BON: LE PETIT SINGE BRICOLEUR – 08/05

LES TÊTES VIDES (Saison 2) – 08/05

SHE-RA ET LES PRINCESSES AU POUVOIR (Saison 5) – 15/05

Les nouveautés Documentaires Originaux Netflix

HAVE A GOOD TRIP: UN VOYAGE PSYCHÉDÉLIQUE – 11/05

PROCÉS MÉDIATIQUES – 11/05

BEN PLATT LIVE FROM RADIO CITY MUSIC HALL – 20/05

PARCOURS SANS FAUTE – 23/05

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci