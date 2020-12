Netflix : les nouveautés films et séries du mois de décembre

Chaque mois, les abonnés Netflix ont l'occasion de découvrir de nouveaux films et séries TV au catalogue. Qui dit décembre dit fêtes de fin d'année et la plate-forme a mis le paquet cette série. Noël est à la fête, c'est le cas de le dire.

S’il y a bien une chose que les abonnés Netflix apprécient, c’est que la plate-forme les gâte chaque mois. On aurait pu penser que la crise sanitaire allait avoir un fort impact sur le calendrier des sorties mais il n’en fut rien. La situation reprend un cours plus ou moins normal. Et la période de fin d’année et l’occasion d’appuyer sur le bouton Noël. Chaque année, le thème est de plus en plus plébiscité. La plate-forme en est parfaitement consciente. Voici sans plus attendre les séries et films qui arriveront dans le courant du mois. La liste n’est pas exhaustive, et c’est sans compter les annonces surprises.

Comme à l’accoutumée, il y en aura encore pour tous les goûts. Séries originales, films originaux et nouvelles entrées d’autres studios. Et comme toujours, des documentaires et autres contenus dédiés à la jeunesse. Pas le temps de s’ennuyer. Voici une petite sélection des nouveaux contenus que l’on regardera avec plaisir sur la plate-forme de streaming.

Les nouveautés séries originales Netflix

The holiday movies that made us – 01/12

Selena : La Série – 04/12

Big Mouth (saison 4) – 4/12

Sur le point d’entrer en 4e, les copains affrontent les tourments de la colo, les camarades louches et les règles du flirt, sans oublier Tito, le moustique de l’angoisse.

Detention – 05/12

Mr Iglesias : Partie 3 – 08/12

Alice in Borderland – 10/12

Tiny Pretty Things – 14/12

Song Exploder : Volume 2 – 15/12

How to ruin Christmas : Le mariage – 16/12

Home for Christmas (Saison 2) – 18/12

Sweet Home – 18/12

La chronique des Bridgerton – 25/12

Inspirée des romans à succès, cette série suit les huit frères et sœurs de la puissante famille Bridgerton dans leur quête de l’âme sœur.

Equinox – 30/12

Les nouvelles aventures de Sabrina (Partie 4) – 31/12

Le coven affronte de terrifiantes menaces menant toutes… au néant. Alors que les sorcières luttent, Nick se rapproche peu à peu de Sabrina, mais est-ce trop tard ?

Les nouveautés films Netflix

Ava – 01/12

Mank – 04/12

Le Hollywood des années 1930 revisité à travers le regard d’Herman J. Mankiewicz, critique social et scénariste alcoolique, alors qu’il s’efforce de finir “Citizen Kane”.

Réalisé par David Fincher

L’incroyable histoire de l’Île de la Rose – 09/12

Un ingénieur idéaliste construit une île au large de la côte italienne afin d’en faire une nation, attirant l’attention du monde entier… et du gouvernement.

La Toile – 11/12

The Prom – 11/12

Des stars de Broadway en manque de succès bouleversent la vie d’une ville de l’Indiana en se ralliant à la cause d’une ado bannie du bal de promo avec sa petite amie.

Réalisé par Ryan Murphy

Avec Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Keegan-Michael Key

Le beau rôle – 16/12

Le Blues de Ma Rainey – 18/12

La tension monte lorsque la pionnière du blues et son groupe se réunissent dans un studio d’enregistrement de Chicago en 1927. Adapté de la pièce d’August Wilson.

Réalisé par George C. Wolfe

Avec Chadwick Boseman, Viola Davis

Minuit dans l’univers – 23/12

Un scientifique solitaire tente d’empêcher des astronautes de revenir sur une Terre en proie à une mystérieuse catastrophe. Avec George Clooney, également réalisateur.

Réalisé par George Clooney

Avec George Clooney, Felicity Jones, Kyle Chandler, Tiffany Boone

Le Testament de Grand-Mère – 25/12

Finis les jeux d’enfants – 28/12

Les nouveautés films de noël Netflix

Le Noël rêvé d’Angela – 01/12

Et encore un joyeux Noël ! – 03/12

Un mauvais plan – 04/12

La famille Claus – 07/12

Un Noël en Californie – 14/12

Les nouveautés séries originales pour les enfants

Les Super Mini Monstres aident le Père Noël – 08/12

Ashley Garcia : Géniale et amoureuse : Noël – 09/12

Le Show de Big Show : Noël – 09/12

Fast & Furious Les espions dans la course : Sahara (Saison 3) – 26/12

Les documentaires originaux Netflix

Les Mondes Extraterrestres – 02/12

Chirurgiens d’exception – 09/12

Trouver sa voix : le concours August Wilson – 11/12

Anitta : Made in Honorio – 16/12

Break it all : L’histoire du rock en Amérique latine – 16/12

Sur la piste de l’Éventreur du Yorkshire – 16/12

Arashi’s Diary Voyage (EP 18-20) – Prochainement

Les films et séries qui rejoignent le catalogue ce mois-ci

Rick and Morty (Saison 4 – Partie 2) – 01/12

Cold Case Files Classic (Saison 1) – 01/12

Boruto : Naruto Next Generations (Saison 4) – 01/12

Grimoire of Zero (Saison 1) – 01/12

Noël chez les Cooper – 01/12

Lolita malgré moi – 01/12

Love Actually – 15/12

Star Trek Sans Limites – 17/12

Under the skin – 20/12

Le Pianiste – 20/12

Une histoire de fantômes – 24/12

S.O.S Fantômes – 31/12

E.T, L’extraterrestre – 31/12