Netflix : les meilleures séries du top 10 à voir absolument

Voici les trois séries télévisées parmi les dix plus populaires sur Netflix qui valent vraiment le coup d'être visionnées.

Tl;dr Trois séries à ne pas manquer sur Netflix.

Cobra Kai, Apple Cider Vinegar et Sweet Magnolias sont dans le top 10 des séries de Netflix.

Chaque série offre une expérience de visionnage unique.

La plateforme de streaming Netflix met à disposition des abonnés une bibliothèque de contenus foisonnante. Face à une telle diversité, faire un choix peut parfois s’avérer complexe. Pour vous aider, nous avons sélectionné pour vous trois séries à ne pas manquer parmi le top 10 des plus populaires sur Netflix.

Cobra Kai : un retour aux sources

Dans le prolongement du film original « Karate Kid », « Cobra Kai » a su s’imposer dans le cœur des spectateurs. Trente ans après, les rivaux Daniel LaRusso et Johnny Lawrence sont de retour et forment une équipe inattendue pour affronter leur plus grand défi à ce jour. La suite de leurs aventures promet d’être riche en rebondissements et en émotions.

Apple Cider Vinegar : un drame basé sur une histoire vraie

Les fans de drames addictifs ne manqueront pas d’ajouter « Apple Cider Vinegar » à leur liste. Basé sur une véritable arnaque, ce drame relate l’histoire de Belle Gibson, une influenceuse de bien-être déchue qui prétend avoir guéri son cancer du cerveau grâce à son mode de vie sain, avant que la vérité ne soit révélée.

Sweet Magnolias : une romance douce-amère

Basé sur les livres de Sherryl Woods, « Sweet Magnolias » est un drame romantique qui suit les vies de trois amies de longue date – Maddie, Helen et Dana Sue – dans leur ville natale de Caroline du Sud. Malgré les tempêtes émotionnelles et les défis de la vie, leur amitié reste leur ancre.

Chacune de ces séries offre une expérience de visionnage unique et captivante. Alors, préparez le pop-corn, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par ces histoires passionnantes disponibles dès maintenant sur Netflix.