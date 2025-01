La nouvelle star de The Last of Us est à l’affiche d’une série thriller sur Netflix

Netflix frappe fort avec Apple Cider Vinegar, un thriller palpitant porté par l'actrice américaine Kaitlyn Dever.

Tl;dr Kaitlyn Dever incarne Belle Gibson dans Apple Cider Vinegar, un thriller Netflix inspiré d’une histoire vraie, où elle joue une influenceuse controversée.

La série explore les dangers des réseaux sociaux et les mensonges derrière le succès, avec une intrigue pleine de suspense et de révélations.

Apple Cider Vinegar sera diffusée le 6 février 2025 sur Netflix.

Une intrigue inspirée de faits réels

Apple Cider Vinegar s’inspire librement d’une histoire vraie et suit Belle Gibson, incarnée par Kaitlyn Dever, une gourou du bien-être au parcours controversé. Belle et sa meilleure amie, Milla Blake, interprétée par Alycia Debnam-Carey, se lancent dans une quête pour surmonter leurs maladies graves grâce à des pratiques de santé naturelle. Au fil des épisodes, la série dévoile des zones d’ombre, notamment sur la véracité du diagnostic de Belle, jetant un voile troublant sur son ascension en tant qu’influenceuse.

Une plongée dans l’univers des réseaux sociaux

Le trailer promet une série haletante où le succès de Belle sur les réseaux sociaux est mis en parallèle avec la renommée préexistante de Milla. Alors que Belle bâtit son empire numérique, des soupçons grandissent autour de ses intentions. Avec des répliques marquantes comme « Il faudrait être un vrai sociopathe pour faire ça, et je suis toujours empathique aux tests de personnalité », le ton est donné. La série s’annonce comme une critique acérée du culte des apparences et de l’obsession pour la validation en ligne.

Une performance attendue de Kaitlyn Dever

Connue pour ses rôles intenses, la comédienne Kaitlyn Dever promet une performance mémorable dans ce thriller en six épisodes prévu pour le 6 février 2025 sur la plateforme de streaming Netflix. Son personnage traverse une chute dramatique, passant du statut de figure admirée à celui de personnalité controversée. L’actrice, reconnue pour sa capacité à transmettre des émotions complexes, semble taillée pour ce rôle, ajoutant une profondeur émotionnelle à cette histoire pleine de rebondissements.

Une année chargée pour une actrice prometteuse

En plus du thriller Apple Cider Vinegar sur Netflix, Kaitlyn Dever sera également au centre de l’attention avec son rôle dans la saison 2 de The Last of Us, dès avril 2025 sur Max. Elle y interprétera Abby Anderson, un personnage central de l’univers du jeu vidéo. Les premières images de son interprétation ont déjà suscité l’enthousiasme des fans. 2025 s’annonce comme une année clé pour cette jeune star, entre thriller psychologique sur Netflix et adaptation de l’un des jeux les plus populaires au monde.