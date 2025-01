Kaitlyn Dever fait sensation en Abby dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de The Last of Us

Dans le nouveau trailer de la saison 2 de The Last of Us, l'interprétation de Kaitlyn Dever dans le rôle d'Abby suscite l'obsession de tous.

Tl;dr La saison 2 de The Last of Us sera diffusée en avril 2025.

Kaitlyn Dever jouera le rôle d’Abby.

Les fans sont ravis de la performance de Kaitlyn Dever.

The Last of Us : la saison 2 arrive en avril 2025

Le printemps 2025 sera marqué par le retour d’une série très attendue. En effet, la deuxième saison de The Last of Us est annoncée pour le mois d’avril. C’est une information confirmée par la dernière bande-annonce de la série.

Une nouvelle venue dans le casting

La bande-annonce de la deuxième saison de The Last of Us laisse découvrir le personnage d’Abby, incarné par l’actrice Kaitlyn Dever. Dans un environnement inquiétant, Abby parcourt un hôpital tandis qu’une sirène sinistre retentit. « Il n’est pas nécessaire d’avoir un code comme moi », déclare-t-elle, « Il y a simplement des choses que tout le monde considère comme mauvaises. »

Des retours et des attentes

Outre Kaitlyn Dever, cette nouvelle saison verra le retour de Bella Ramsey dans le rôle d’Ellie, de Pedro Pascal en Joel, d’Isabela Merced en Dina et de Jeffrey Wright en Isaac. Cependant, c’est le personnage d’Abby qui semble susciter le plus d’enthousiasme chez les fans. « Abby est tellement bien interprétée« , s’exclame l’un d’eux. « Je sens que Kaitlyn Dever va être excellente en Abby. » Un autre ajoute : « Kaitlyn Dever est fantastique ! Sa voix est aussi superbe. »

Les fans sont ravis de la performance de Kaitlyn Dever. « C’est elle, la parfaite Abby. Très content de son casting et sachant qu’elle est une excellente actrice, je suis sûr qu’elle fera du bon travail« , réfléchit un autre fan. « Oh mon Dieu, elle est vraiment la parfaite Abby. En fait… elle est Abby !!!« , s’exclame un autre.