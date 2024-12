HBO confirme la sortie imminente de la saison 2 de The Last Of Us

HBO confirme la fenêtre de sortie imminente de la deuxième saison tant attendue de "The Last Of Us".

Tl;dr La saison 2 de The Last of Us sortira au deuxième trimestre 2025.

La date précise de sortie n’a pas encore été annoncée.

La série a reçu 24 nominations aux Emmy, dont celle pour la meilleure série dramatique.

La date de sortie de la saison 2 de la série HBO, The Last of Us, a été confirmée. JB Perrette, le PDG et président du streaming mondial chez Warner Bros. Discovery, a annoncé que la série serait de retour au deuxième trimestre 2025 lors de la conférence Wells Fargo TMT Summit.

Une programmation HBO chargée

La série s’inscrit dans un calendrier de diffusion déjà bien rempli pour HBO, qui prévoit plusieurs séries très attendues en 2025. « Nos plus grandes séries ont commencé à revenir en rotation cet été avec House of The Dragon 2, puis nous avons The White Lotus qui arrivera au premier trimestre en février », a déclaré Perrette. Il a également précisé que A Knight of the Seven Kingdoms, une nouvelle série dérivée de Game of Thrones, serait diffusée à l’été.

Un succès à répéter

La première saison de The Last of Us a été universellement acclamée, décrochant 24 nominations aux Emmy Awards, dont celle pour la Meilleure Série Dramatique. HBO espère répéter ce succès avec la deuxième saison. La diffusion de The Last of Us au printemps, avant de passer le relais à une série dérivée de Game of Thrones en été, semble être un choix judicieux pour la chaîne.

Tout ce qu’il reste à découvrir maintenant, c’est la date précise de sortie. La deuxième partie du jeu vidéo The Last of Us est sortie le 19 juin 2020, qui tombe dans la fenêtre du deuxième trimestre visée par HBO. Il est possible que la chaîne célèbre le cinquième anniversaire du jeu en lançant la saison 2 de The Last of Us en juin 2025.