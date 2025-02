Cobra Kai : un enterrement émouvant ouvre les derniers épisodes

La série Cobra Kai dévoile un aperçu émouvant d'un enterrement qui marquera le début des ultimes épisodes.

Tl;dr La série Cobra Kai s’achève avec un épisode funèbre.

Kwon, l’ancien leader de Cobra Kai, meurt lors d’un tournoi.

La fin de la série est prévue pour le 13 février.

Le dernier salut à Cobra Kai

Les épisodes finaux de la série culte Cobra Kai sont à nos portes. Ce dernier chapitre de l’histoire débutera avec un événement sombre et poignant : un enterrement. Netflix a dévoilé un avant-goût de la saison 6 – Partie 3 de Cobra Kai, mettant en scène cette scène funèbre qui marque le début de ces derniers épisodes.

Un tournoi tragique

Les fidèles de la série sont déjà au courant : l’enterrement est celui de Kwon, l’ancien leader de la dernière version de Cobra Kai créée par Kreese. La partie 2 de la sixième et dernière saison de Cobra Kai s’est conclue par une bagarre générale lors du tournoi Sekai Taikai à Barcelone. Lors de cette rixe, un couteau est tombé entre les mains de Kwon. Malheureusement, le jeune homme a trébuché sur l’arme et a succombé à ses blessures, mettant ainsi fin au tournoi et à la bagarre.

Un adieu solennel

Dans l’extrait, les membres restants de Cobra Kai rendent hommage à Kwon en allumant un bûcher funéraire et en lui adressant un dernier adieu. Reste à savoir si le dojo cherchera à se venger ou s’ils se retireront de la situation.

Un dénouement incertain

La bande-annonce des derniers épisodes laisse entrevoir que le tournoi se terminera dans la Vallée, sur le même lieu où Daniel a battu Johnny il y a quatre décennies. Plusieurs demi-finales sont encore à décider, ainsi que le vainqueur du tournoi. Le dojo de Terry Silver et Sensei Wolf mène depuis le début, mais Miyagi-do et Cobra Kai ne sont pas loin derrière. Les derniers matches pourraient tout changer.

La dernière saison de Cobra Kai s’achèvera le jeudi 13 février avec la diffusion des cinq derniers épisodes de la série. Cette saison a été étalée sur plusieurs mois, avec Netflix diffusant cinq épisodes à la fois.

Le synopsis des derniers épisodes est le suivant : « Suite à un résultat choquant au Sekai Taikai, Miyagi-Do et Cobra Kai doivent faire face à leur passé tout en affrontant un avenir incertain, sur et hors du tapis. Près de 40 ans après les événements du tournoi de karaté de la Vallée de 1984, tout a conduit à cela. »