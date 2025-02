Cobra Kai : Netflix dévoile la bande-annonce des derniers épisodes de la saga Karate Kid

Netflix dévoile la bande-annonce des épisodes finaux de la saga Karate Kid, Cobra Kai, promettant une conclusion épique à cette histoire culte.

Tl;dr La saga Karate Kid se termine avec la sixième saison de Cobra Kai.

Les derniers épisodes seront diffusés sur Netflix le 13 février.

La série conclut avec un tournoi intense, ramenant la compétition à la Vallée.

La fin d’une ère : Cobra Kai conclut la saga Karate Kid

Après 40 ans, la saga emblématique Karate Kid tire sa révérence. La sixième et dernière saison de Cobra Kai, déployée progressivement au cours des derniers mois, met fin à cette histoire captivante. Avec les deux premières parties déjà disponibles sur Netflix, le bouquet final de cinq épisodes se prépare à faire ses débuts le 13 février.

Un dernier regard sur la série

À l’aube de la diffusion des ultimes épisodes de Cobra Kai, Netflix a dévoilé l’ultime bande-annonce lundi matin, 10 jours avant la date fatidique. Cette dernière offre un aperçu du tournoi palpitant qui clôturera cette saga mémorable.

Une conclusion explosive

Cobra Kai revient sur les événements qui ont suivi le Sekai Taikai, un tournoi brutalement interrompu suite au décès d’un jeune compétiteur lors d’une bagarre. Le tournoi semble maintenant revenir à la Vallée pour sa conclusion, investissant le même lieu où Daniel a vaincu Johnny il y a quatre décennies.

Les créateurs se confient

Avant la première de la saison 6, ComicBook a discuté avec les créateurs de Cobra Kai, Josh Heald, Jon Hurwitz et Hayden Schlossberg. Ils ont partagé leur expérience de la clôture de cette série bien-aimée. Selon eux, l’aspect le plus agréable a été de réfléchir à la fin de l’histoire qu’ils avaient en tête depuis le début. Ils ont travaillé à ce que les conclusions des différents personnages aient du sens, coexistent de façon explosive et surprenante. Leur objectif était de tenir les promesses faites au cours des cinq premières saisons et de terminer l’histoire de manière satisfaisante.

Le dernier acte de Cobra Kai sera disponible sur Netflix le 13 février.