Pourquoi Ralph Macchio de Cobra Kai a-t-il décliné le prochain Karate Kid ?

Découvrez pourquoi Ralph Macchio, star de Cobra Kai, n'a pas repris son rôle dans le film suivant, The Next Karate Kid.

Le mystère de l’absence de Ralph Macchio dans « The Next Karate Kid »

Ralph Macchio, le célèbre interprète de Daniel LaRusso dans la franchise « The Karate Kid », est un visage familier pour tous les fans. Cependant, sa non-participation à « The Next Karate Kid » a suscité de nombreuses interrogations. Selon l’acteur, il n’a jamais reçu de proposition pour reprendre son rôle.

Entre respect et absence de tension

Macchio affirme n’avoir aucune animosité envers Pat Morita, son co-star qui a joué le mémorable Mr. Miyagi, malgré un contact limité pendant une certaine période. Il exprime son « amour et respect ultimes » pour Morita. L’acteur a également ajouté qu’il n’y avait aucune tension avec Hilary Swank, qui l’a remplacé dans « The Next Karate Kid ».

Un futur possible pour Hilary Swank dans « Cobra Kai » ?

Alors que les fans se demandent si Macchio et Swank apparaîtront ensemble dans « Cobra Kai », l’acteur reste optimiste. Malgré l’absence de Swank dans la série jusqu’à présent, Macchio estime qu’une apparition de l’actrice serait logique. Les créateurs de « Cobra Kai » sont restés silencieux sur la question, laissant ainsi planer le mystère.

Le futur de la franchise « Karate Kid »

Le producteur exécutif de « Cobra Kai », Josh Heald, a promis de donner une réponse sur la présence ou non de Julie Pierce, le personnage de Swank, dans la série. Il a toutefois refusé de révéler des détails sur les personnages qui pourraient revenir. En attendant, nous pouvons espérer que le futur de l’univers Miyagi réserve de la place pour « The Next Karate Kid ».