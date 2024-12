Une bande-annonce pour Karate Kid: Legends, le nouveau film de l’univers The Karate Kid

Karate Kid: Legends promet d'être la prochaine grande sensation après le succès de Cobra Kai.

Tl;dr La saison 6 de Cobra Kai signe la fin de la série sur Netflix.

Karate Kid: Legends arrive au cinéma avec Ralph Macchio et Jackie Chan.

Le film présente un nouveau « Karate Kid » incarné par Ben Wang.

Une nouvelle ère pour la franchise Karate Kid

Le rideau tombe sur la sixième saison de la populaire série Netflix Cobra Kai, mais l’univers de The Karate Kid est loin de s’éteindre. Sony Pictures Entertainment vient de dévoiler la première bande-annonce de son prochain film Karate Kid: Legends qui promet une nouvelle aventure captivante.

Dans ce nouvel opus, Ralph Macchio, star de Cobra Kai et acteur original de The Karate Kid, reprend son rôle de sensei Daniel LaRusso. Mais il n’est pas le seul à revenir. Jackie Chan, qui a formé Dre Parker de Jaden Smith dans le reboot de 2010, revient en tant que M. Han, le maître de kung fu. Cette fois-ci, il forme le prodige du kung fu Li Fong, incarné par Ben Wang, et fait appel à Daniel-san pour aider Li à fusionner sa connaissance du kung fu avec le karaté Miyagi-do, afin de devenir le meilleur artiste martial.

Qui est le nouveau Karate Kid ?

Ben Wang, l’acteur sino-américain qui joue Li Fong, n’est pas un total novice dans le monde du cinéma. Cependant, son rôle dans Karate Kid: Legends marque sa plus grande apparition à ce jour. Il a été choisi parmi plus de 10 000 acteurs lors d’une recherche mondiale de casting, en grande partie grâce à sa compétence en karaté et en kung fu, tout comme son personnage Li Fong.

Un ton plus sérieux pour Karate Kid: Legends

Malgré son appartenance à l’univers de Cobra Kai, Karate Kid: Legends semble adopter un ton beaucoup plus sérieux. Le film commence sur une note dramatique, avec Li qui est déraciné de son domicile à Pékin et contraint de déménager à New York suite à une tragédie familiale. Une situation qui rappelle fortement le parcours de Daniel dans le Karate Kid original.

Outre Macchio, Chan et Wang, Karate Kid: Legends compte également Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Aramis Knight, Wyatt Oleff, Danny McBride, et Jennifer-Lyn Christie dans son casting. Le film devrait arriver dans les salles le 30 mai 2025 et devrait également être disponible sur la plateforme de streaming Netflix, conformément aux accords de licence actuels de Sony.