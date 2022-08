NetEase annonce le rachat de Quantic Dream

Quantic Dream va devenir le premier studio de NetEase Games en Europe.

En rejoignant NetEase Games, Quantic Dream continuera à fonctionner de manière indépendante, en se concentrant sur la création et la publication de ses jeux vidéo sur toutes les plateformes, ainsi que sur le soutien et la publication de titres développés par des tiers, tout en tirant parti des importantes capacités de développement de jeux du géant chinois (principal rival de Tencent).

We are excited to welcome Quantic Dream @Quantic_Dream, the leading French game developer and publisher, to become part of NetEase Games, and bring high-quality AAA video game experiences to players around the world. 🥳#NetEase #NetEaseGames #QuanticDream pic.twitter.com/bzxaAxwP9L

— NetEase Global (@NetEase_Global) August 31, 2022