nDreams se fait racheter par Aonic

Après un investissement stratégique de 35 millions de dollars dans le capital de nDreams en 2022, la société suédoise Aonic acquiert le studio spécialisé dans la réalité virtuelle pour 110 millions de dollars.

A l’origine de Little Cities, Synapse, Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord et PowerWash Simulator VR, nDreams va collaborer et partager ses connaissances avec tous les studios d’Aonic, y compris OtherSide Entertainment de Warren Spector, pour continuer à se développer sur le marché de la VR, mais également de l’AR et de la MR.

A NEW CHAPTER 📖 After 18 months of collaboration, we’re joining Aonic 🥂 This landmark deal will keep us pushing the limits of gaming immersion in a critical moment for VR, AR and MR. Same leadership, same vision, even more support. Let's go 💪https://t.co/ufZnk1O8mF pic.twitter.com/NeZRgR3NLq — nDreams (@nDreams) November 20, 2023

Paul Schempp, PDG d’Aonic, a déclaré :

nDreams a réalisé un travail incomparable en mettant sur le marché certains des plus grands titres VR, et il était naturel pour nous de les accueillir dans notre famille et de leur fournir la meilleure infrastructure en matière de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte. Cette acquisition est un nouvel exemple de l’engagement d’Aonic à défendre les studios de taille moyenne et à créer un environnement où les équipes peuvent créer des jeux fantastiques.

nDreams, un pilier de la réalité virtuelle

Désormais membre de la famille Aonic, nDreams évolue dans un environnement stable et favorable, avec le soutien nécessaire pour permettre des investissements calculés dans des titres de tiers et, potentiellement, d’autres acquisitions de studios après avoir racheté Near Light en décembre 2022.

Patrick O’Luanaigh, PDG de nDreams, a ajouté :

Nous avons créé nDreams en 2006, puis nous avons pivoté pour nous concentrer exclusivement sur les jeux VR en 2013, et nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli en tant qu’entreprise indépendante. C’est le bon moment pour accueillir le soutien d’Aonic afin de renforcer notre position et de saisir ce moment critique pour la VR et la MR.