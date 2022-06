NAVER fait de son building 1784 un environnement de travail hybride homme et robot

NAVER teste un environnement homme robot ultra moderne dans son bâtiment 1784. Une expérimentation qui pourrait nous en apprendre beaucoup.

NAVER, le moteur de recherche leader en Corée du Sud, transforme son bâtiment 1784 en un environnement dans lequel “les humains travaillent en harmonie avec les robots“. L’objectif est d’avoir 100 robots qui évoluent de manière autonome dans le building pour fournir des services divers aux employés. 1784 est une référence à l’année du début de la révolution industrielle.

Le robot ROOKIE sera la plate-forme principale pour cette expérimentation. Les robots auront même leur propre ascenseur réservé pour évoluer dans les étages rapidement. Ceux-ci seront par ailleurs “dépourvus de cerveau”, comprenez par là qu’ils seront contrôlés par un ARC, une intelligence artificielle centralisée via un réseau 5G dédié, le tout géré par NAVER Cloud.

ARC signifie Ai Robot Cloud et regroupe le logiciel d’intelligence artificielle, le réseau faible latence et les ressources de calcul cloud. Par exemple, l’intelligence artificielle inclut les yeux et le cerveau ARC, deux réseaux de neurones vitaux qui permettent de gérer les robots. Ces derniers utilisent les yeux ARC pour savoir où ils sont et trouver le meilleur chemin vers leur destination. Sans besoin de GPS.

Cette architecture est à l’opposée de l'”edge AI” utilisée par d’autres. Avec Edge AI, le robot dispose de sa plate-forme de calcul et n’a pas besoin d’un accès constant au réseau. Avec la centralisation mise en place par NAVER, les mises à jour logicielles et les améliorations incrémentales sont bien plus simples, ce qui est essentiel en phase de test. De plus, l’ensemble peut tirer profit de la puissance de calcul plus dense d’un datacenter et rendre les robots plus efficaces, tant en termes de coût que d’autonomie.

NAVER a même conçu un “jumeau numérique” pour faciliter le développement de son intelligence artificielle. Les jumeaux numériques sont des mondes 3D virtuels qui reproduisent les environnements physiques dans lesquels les robots évoluent. Dans ces mondes, les robots peuvent apprendre et être testés rapidement et en toute sécurité. Plusieurs scenarii peuvent être envisagés et il est même possible d’exécuter des simulations bien plus rapidement que dans le monde réel.

Les robots mis à part, l’appareil CLOVA FaceSign permet d’identifier les employés évoluant dans le bâtiment, même s’ils portent des masques. NAVER imagine même d’exécuter des examens physiques basés sur l’intelligence artificielle et de tirer d’autres conclusions poussées sans contact sur la seule base des vidéos prélevées par les caméras. D’un point de vue de la vie privée, il serait intéressant de savoir comment les employés réagissent à cela.

Le bâtiment 1784 a été pensé et conçu avec ce qui se fait de mieux en matière de technologies et de tendances, notamment suite à la pandémie. Par exemple, chaque étage dispose de son système HVAC pour que d’éventuels agents pathogènes ne se propagent pas entre les étages. Et par souci de confort, le building a sa propre clinique entièrement équipée.

Sa façade double couche et son refroidissement par rayonnement lui permettent d’offrir un très haut rendement énergétique, ce qui est particulièrement intéressant face aux étés brûlants qui touchent le pays.

Ce projet est une expérimentation géante très prometteuse. Quels services pourraient offrir des robots dans un tel environnement ? La productivité sera-t-elle augmentée ? Quid du bien-être des employés sur site ? Espérons que nous aurons bientôt des réponses.