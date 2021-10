Naughty Dog : Arne Meyer devient vice-président et promet du changement sur les conditions de travail

La restructuration au sein de Naughty Dog continue avec la promotion d'Arne Meyer, ancien directeur de la communication.

Aux côtés de Christian Gyrling, Alison Mori et Neil Druckmann, Arne Meyer aura pour mission de mettre en place un cadre de travail plus sécurisé pour les salariés de Naughty Dog : “Je suis fier d’élargir mes responsabilités et de travailler à leurs côtés sur des sujets tels que les personnes et la culture, les pratiques organisationnelles et le bien-être de nos développeurs. Ce sont des intérêts personnels depuis de nombreuses années. C’est à la fois une leçon d’humilité et un honneur de rejoindre une équipe qui s’engage à progresser dans ces domaines. Nous avons déjà commencé à travailler sur la gestion du personnel ou encore le développement de carrière. Beaucoup d’initiatives à court et à long terme sont en cours !”

Si le studio californien de Sony Interactive Entertainment a marqué de son empreinte l’industrie vidéoludique avec de nombreuses productions couronnées aux Oscars du jeu vidéo, le crunch intensif que subit les équipes de développement depuis plusieurs années nuisent peu à peu sa réputation. Le but sera donc de changer la donne en faisant un grand pas en avant : “Mes responsabilités s’étendent au-delà des communications internes et externes pour Naughty Dog et nos jeux. Le travail que je fais avec l’équipe de direction comprend des initiatives pour l’avenir et le bien-être de nos développeurs, en mettant l’accent sur la culture du studio, les personnes et les pratiques organisationnelles. Au cours des dernières années, nous avons déjà pris des mesures dans ces domaines, comme le doublement du coaching pour les gestionnaires de personnel et l’élaboration de plans de développement de carrière (…) Cela va être un voyage d’apprentissage incroyable et, parfois, difficile, et je suis très impatient de le faire. J’espère pouvoir apporter une contribution significative à des choses qui auront un impact positif pour le studio et tous ceux qui y travaillent, maintenant et à l’avenir.”

Jane Mullaney, artiste vétéran, quitte Naughty Dog et prend sa retraite

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services au sein de Naughty Dog, Jane Mullaney tourne définitivement la page de sa carrière : “J’ai commencé le 3 janvier 2000 et j’étais complètement excité à l’idée de travailler sur Jak and Daxter. Je crois que j’étais l’employé n°26. Je construisais des niveaux et, petit à petit, à mesure que les jeux devenaient plus grands et plus réalistes, je suis passé aux accessoires. Les accessoires ont évolué en un département à part entière et couvrent tout ce qui est intraitable avec les personnages (…) Nous sommes restés relativement petits pour la série Jak and Daxter, mais nous avons vraiment commencé à nous développer avec Uncharted. Je regarde en arrière et je m’émerveille de voir à quel point l’apparence des jeux a changé au fil des ans. La différence entre Uncharted et The Last of Us 2 est encore bien meilleure avec les améliorations des consoles et de la technologie en général. Il faut vraiment beaucoup de monde pour réaliser ce genre de détails, ainsi que tout ce qui entre dans un jeu de catégorie AAA (…) Je n’ai jamais vraiment occupé un emploi, au cours de ma vie professionnelle, où les hommes n’étaient pas majoritaires, ou j’étais la seule femme, dans certains cas. J’ai rarement rencontré des problèmes avec les personnes avec lesquelles j’ai travaillé, et c’était toujours une question de personnalité, pas le fait que j’étais une femme et eux un homme. J’ai toujours trouvé que si vous traitez bien les gens, ils vous rendent généralement la pareille. Aimez ce que vous faites (quelle que soit la discipline dans le secteur), soyez prêt à faire un effort supplémentaire pour créer un grand jeu, et essayez de maintenir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. C’est à peu près vrai pour tout le monde.“