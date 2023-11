Naruto en film live action : Tout ce que nous savons

Lionsgate a annoncé une adaptation en prise de vue réelle de la série anime et manga Naruto, mais le projet semble depuis être tombé dans l'oubli. Quelle est l'actualité de ce projet ?

Adaptation live de Naruto : où en sommes-nous ?

Vous souvenez-vous de l’annonce d’une adaptation en live-action de la célèbre série manga et anime Naruto par Lionsgate ? Initialement, lancé comme une série manga par Masashi Kishimoto, Naruto raconte l’histoire d’un jeune ninja ostracisé de son village à cause d’un renard démoniaque logé dans son corps. Cette saga a été adaptée en série animée, ce qui lui a valu une base de fans fervente à travers le monde, malgré la fin de la série principale.

Le chemin tortueux de l’adaptation

Malgré des années de silence, le film live-action de Naruto a récemment signé une nouvelle scénariste, Tasha Huo, pour rédiger le script. Huo, qui a écrit l’adaptation à venir de Red Sonja et la série animée Tom Raider, est une étoile montante dans les cercles d’écriture à Hollywood. C’est la première grande étape pour ce film en gestation depuis presque une décennie. Cela pourrait indiquer que d’autres nouvelles seront bientôt disponibles.

Une confirmation qui se fait attendre

Le film Naruto a été annoncé par Lionsgate il y a près d’une décennie, en 2015. Cependant, l’arrivée d’une nouvelle scénariste confirme que le film Naruto avance, bien que beaucoup plus lentement que prévu. Le film est encore aux premiers stades de la pré-production et il faudra probablement un certain temps avant qu’il ne progresse. Les détails restent rares, mais Avi Arad est toujours prévu en tant que producteur à travers sa propre entreprise. Arad, le plus souvent associé aux sorties Marvel de Sony, a également travaillé sur l’adaptation live-action de Ghost In The Shell. Il promet une haute qualité de production et des séquences d’action soignées pour le film Naruto.

Quel est le frein à la production ?

La principale raison du retard du film live-action de Naruto est l’absence d’une bonne histoire. Beaucoup d’autres adaptations d’anime en live-action ont été accueillies avec dérision par les fans. En 2018, le réalisateur Michael Gracey a déclaré que “jusqu’à ce que le script soit à un niveau qui m’excite, je n’ai aucun intérêt à détruire une franchise incroyable“. Cela pourrait expliquer pourquoi le film live-action de Naruto a tant tardé en production.