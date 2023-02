Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections, un concentré des meilleurs opus de la licence

Bandai Namco réunit les arcs narratifs de Naruto et Sasuke dans un seul jeu avec Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections.

Toujours développée par CyberConnect2, Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections plonge les anciens et les nouveaux fans dans une expérience de versus fighting captivante où ils peuvent revivre certaines des intrigues les plus importantes et les plus appréciées de l’histoire de la série Naruto à travers des scènes d’animation et des combats dynamiques aux graphismes modernes. En outre, une histoire originale sera également disponible.

Le plus grand nombre de combattants de toute la saga Ultimate Ninja Storm

Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections possède le plus grand roster de personnages appréciés par la communauté à jouer que n’importe quel jeu Ultimate Ninja Storm dans le passé. Parmi les nouveaux venus figurent les frères à l’origine des clans ninja légendaires, Ashura et Indra Otsutsuki.

Pour célébrer le 20ème anniversaire de l’anime Naruto et permettre aux fans qui ont offert leur soutien à la série d’incarner leurs ninjas préférés, Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections proposera de nouveaux personnages en plus des 124 ninjas jouables déjà présents dans Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto.

Un trailer pour Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections

Naruto x Boruto : Ultimate Ninja Storm Connections sortira dans le courant de l’année sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.