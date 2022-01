Mortal Kombat 2 : New Line Cinema va produire un nouveau film

Loin d’être parfaite mais tout de même rentable (plus de 70 millions de recettes pour un budget de production de 55 millions de dollars), la nouvelle adaptation cinématographique de la licence Mortal Kombat va revenir d’ici les prochaines années avec une suite, mais sans Simon McQuoid derrière la caméra. Après mûres réflexions, les équipes de New Line Cinema/Warner Bros ont décidé de miser sur Jeremy Slater (Fantastic Four, Death Note, The Umbrella Academy, The Exorcist), qui n’est autre que le scénariste de Moon Knight, la prochaine série télévisée du MCU avec Oscar Isaac.

