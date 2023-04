Moon Rover Games : un nouveau studio indépendant basé à Stockholm en Suède

Des vétérans d'Ubisoft et d'Electronic Arts annoncent la création de Moon Rover Games.

Avec le directeur créatif Jamie Keen, le directeur technique Ben Keen et le directeur narratif Christofer Emgård, Moon Rover Games a pour ambition de développer une licence originale à grand budget mêlant action et coopération. Le moteur graphique Unreal Engine 5 d’Epic Games ainsi qu’une technologie propriétaire permettront de mettre en place un univers où les joueurs peuvent vivre des moments vidéoludiques surprenants et nouveaux.

Hello World ! We are Moon Rover Games, a brand new game development studio based in Stockholm, and dedicated to the creation of rich game worlds filled with unexpected, emergent gameplay moments. Learn more about us over here: https://t.co/kvAKESsgFJ pic.twitter.com/7ROiOIHysI

