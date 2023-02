Monsieur Aznavour : un biopic sur “la divinité de la pop française”

Tahar Rahim va incarner Charles Aznavour dans un film qui retracera l'ascension de l'auteur-compositeur-interprète, acteur et écrivain franco-arménien.

Réalisé par Mehdi Idir et Fabien “Grand Corps Malade” Marsaud pour Kallouche Cinema et Mandarin & Compagnie, Monsieur Aznavour reviendra sur les débuts de Charles Aznavour dans les années 1950 et ses amitiés avec de nombreux artistes, dont Edith Piaf, qui l’a emmené avec elle dans une tournée en France et aux États-Unis. Ce dernier, dont les parents sont venus en France après avoir fui le génocide arménien, a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de neuf ans, mais il s’est fait connaître en tant que chanteur et auteur-compositeur beaucoup plus tard, lorsqu’il avait la trentaine. Il est finalement devenu une star mondiale dont les chansons ont été reprises par d’autres artistes, notamment Ray Charles, Bob Dylan, Liza Minnelli, Elvis Costello ou encore Frank Sinatra.

Tahar Rahim to Play French Music Legend Charles Aznavour in Biopic ‘Monsieur Aznavour’ (EXCLUSIVE) https://t.co/ye0IxZ4aLr — Variety (@Variety) February 15, 2023

Jean-Rachid Kallouche (Kallouche Cinema), qui est marié à Katia Aznavour, la fille du défunt artiste, a déclaré :

Il a été impressionné par Patients de Grand Corps Malade et quand je lui ai dit que je voulais faire un film sur sa vie un jour, il a dit oui tout de suite. C’est une idée de lui que le biopic se concentre sur la première partie de sa vie. De rien à la gloire. Tahar Rahim était l’acteur idéal pour jouer le rôle de Charles Aznavour, car ils partagent de nombreuses similitudes. Ils ont la même sensibilité, le même dynamisme et la même passion pour leur travail, ainsi qu’un regard malicieux. Ils ont également dû surmonter l’adversité pour atteindre le succès.

Monsieur Aznavour sortira en 2024 au cinéma

Le tournage de Monsieur Aznavour débutera cet été pour une diffusion prévue en 2024 à l’occasion du centenaire de la naissance d’Aznavour.