Money Heist : Korea – Joint Economic Area est décrit comme “le plus grand des thrillers à gros enjeux”

La Casa de Papel se transforme en drama coréen.

Réalisée par Kim Hong-sun (Voice, Black), la série télévisée Money Heist : Korea – Joint Economic Area composée de douze épisodes prendra place dans un futur proche alternatif où la Corée du Nord et du Sud sont sur le point de se réunifier pacifiquement. En prévision de cet événement historique, les pays décident d’imprimer une nouvelle monnaie unifiée. Mais alors que les réalités du capitalisme commencent à se faire sentir, un groupe de voleurs experts des deux régions, dirigé par le génial stratège Le Professeur, s’associe pour voler la nouvelle monnaie directement à la source. Vêtus de combinaisons rouges et de masques assortis, les voleurs vont s’infiltrer dans le nouveau bâtiment et espérer réaliser le plus grand casse jamais réalisé.

Un teaser pour Money Heist : Korea – Joint Economic Area

La première partie de Money Heist : Korea débutera le 24 juin prochain en exclusivité sur Netflix et mettra en vedette des comédiens comme Yoo Ji-tae (Oldboy, Healer), Kim Yunjin (Shiri, Lost), Park Hae-soo (Squid Game, Prison Playbook) et Jeon Jong-seo (Call, Burning)