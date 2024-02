Modern Family : découvrez le destin de chaque personnage à la fin de la série

Modern Family s'est achevée en révélant ce que deviendrait les membres de la famille Dunphy et Pritchett.

Après onze saisons diffusées sur ABC, Modern Family a finalement tiré sa révérence en 2020. Cette sitcom, qui a suivi les vies interconnectées de trois branches d’une même famille, a terminé son parcours en montrant où chaque membre de la famille Dunphy et Pritchett se dirigeait dans la vie.

Chaque personnage de Modern Family a vu son parcours évoluer de manière significative. Par exemple, Jay Pritchett, le patriarche de la famille, a décidé d’embrasser la culture colombienne de son épouse Gloria et de leur fils Joe. Le couple a prévu un voyage en Colombie pour permettre à Joe de découvrir ses racines. De son côté, Manny, le fils aîné de Gloria, a décidé de voyager avec son père biologique pour découvrir le monde.

Les Dunphy n’ont pas été en reste dans cette cascade de changements. Claire et Phil sont devenus des parents “nid vide” après que leurs trois enfants aient quitté la maison. Haley, leur fille aînée, a emménagé avec Dylan, son premier amour, avec qui elle a eu des jumeaux. Alex, la deuxième fille, a accepté une offre de recherche en Suisse, tandis que Luke, le plus jeune, a décidé de poursuivre ses études à l’Université de l’Oregon.

Enfin, le plus grand changement est survenu pour Cam, Mitch et Lily. Après avoir longtemps envisagé d’adopter un autre enfant, ils ont finalement accueilli un petit garçon dans leur famille. En même temps, Cam a reçu une offre pour devenir entraîneur de football universitaire dans son Missouri natal. Acceptant ce poste, la famille a déménagé pour commencer un nouveau chapitre de leur vie.

On en pense quoi ?

L’ultime saison de Modern Family a su conclure de manière satisfaisante les histoires de ces personnages que nous avons appris à connaître et à aimer au fil des ans. Chacun d’eux a été fidèle à lui-même tout en embrassant de nouvelles opportunités. Leur évolution illustre à merveille la beauté de la vie, avec ses changements inattendus et ses nouvelles aventures. Ces personnages nous rappellent que, même si les caméras cessent de tourner, la vie continue, toujours pleine de promesses et de surprises.