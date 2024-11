Mise à jour de ChromeOS : une solution plus facile pour éviter les distractions

La nouvelle version de la plateforme est dotée d'une longue liste de nouvelles fonctionnalités.

Tl;dr Google lance la mise à jour ChromeOS M130 avec de nouvelles fonctionnalités.

La mise à jour facilite l’accès aux fichiers et améliore les fonctionnalités audio.

La mise à jour intègre des effets d’apparence aux contrôles d’appel vidéo.

Google déploie la mise à jour ChromeOS M130

Google a récemment mis à disposition la version stable de ChromeOS M130. Cette mise à jour, actuellement en cours de déploiement sur vos Chromebooks, offre une liste conséquente de nouvelles fonctionnalités.

Des fonctionnalités améliorées pour une meilleure productivité

Le ChromeOS M130 introduit un panneau « Focus » permettant d’activer rapidement le mode « Ne pas déranger », de créer ou de sélectionner des tâches Google existantes, ou encore de diffuser de la musique avec focus sound ou YouTube Music Premium si vous y êtes abonné. Google facilite également l’insertion d’emojis, de GIFs et même de liens Google Drive grâce au nouveau raccourci Launcher + f.

De plus, la touche d’insertion rapide présente sur le Samsung Galaxy Chromebook Plus sera disponible sur plus de dispositifs à partir de l’année prochaine.

Un accès facilité à vos fichiers

Pour réduire le temps nécessaire à la recherche de fichiers spécifiques, Google a ajouté une section « Suggestions » dans Tote, l’espace où vous trouverez vos éléments les plus récemment téléchargés et vos dernières captures d’écran. Vous pourrez désormais accéder à tous vos fichiers Drive étoilés directement sur l’étagère ChromeOS, même lorsque vous êtes hors ligne. De plus, si vous souhaitez reprendre là où vous vous êtes arrêté à chaque démarrage de votre ordinateur, vous pouvez activer la fonction « Welcome Recap » dans les paramètres, qui vous permet de prévisualiser et de restaurer instantanément les applications et les onglets de votre session précédente.

Des améliorations notables pour l’enregistrement audio et vidéo

Si vous utilisez votre Chromebook pour enregistrer des vidéos ou de l’audio, vous pouvez profiter de la fonction de micro de style studio du ChromeOS M130 qui ajoute un « équilibrage avancé, une reconstruction des détails fins et une adaptation à la pièce » aux effets de suppression du bruit et de déréverbération de la fonction de micro standard. De plus, vous pouvez utiliser l’application Recorder de Google, qui est lancée avec le nouveau système d’exploitation et qui offre des capacités de reconnaissance vocale pour créer des transcriptions étiquetant chaque intervenant, ainsi que pour résumer le contenu enregistré.

Des contrôles d’appel vidéo améliorés et d’autres nouveautés

ChromeOS M130 intègre également des effets d’apparence aux contrôles des appels vidéo de la plateforme, ajoute une prise en charge pour plusieurs calendriers et vous permet de déplacer les fenêtres Picture-in-Picture (PiP) sur un côté de votre écran pour libérer de l’espace. Enfin, si vous possédez un appareil Chromebook Plus, vous pourrez accéder à une fonctionnalité basée sur l’IA appelée « Help me read » qui facilite la recherche d’informations dans n’importe quel texte que vous lisez sur votre navigateur et dans votre galerie.