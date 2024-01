Minx annulée pour la deuxième fois : pas de saison 3 pour la comédie féministe

La série télévisée Minx ne reviendra pas pour une troisième saison.

La série comique inspirée des années 1970, Minx, ne verra pas sa troisième saison. Malgré une deuxième chance accordée par la chaîne Starz après une première annulation par Max, la série a été une nouvelle fois annulée.

La première saison de Minx, qui raconte l’ascension d’un magazine féministe combatif, a été saluée par la critique, comme en témoigne le score de 89% sur le site de référence Rotten Tomatoes. Cependant, malgré la qualité reconnue de son scénario, de ses performances et de son ambiance d’époque, la série n’a pas réussi à survivre à l’annulation. Le manque de popularité parmi le public a été fatal à Minx, tant lors de sa première diffusion sur Max que lors de sa reprise sur Starz.

Le retour d’une série après une annulation est suffisamment rare pour que Minx ait peu de chances de revivre une troisième fois. En effet, malgré le fait que la saison 2 était largement terminée au moment de son annulation par Max, il semble peu probable que la série soit reprise par une autre chaîne ou un autre service de streaming.

L’échec de la saison 2 de Minx pourrait aussi s’expliquer par une promotion insuffisante, notamment due à deux grèves dans l’industrie du divertissement durant l’été. Avec une meilleure promotion, la série aurait peut-être réussi à fidéliser un public plus large et à obtenir une troisième saison sur Starz.

On en pense quoi ?

L’annulation de Minx est une perte regrettable pour la diversité des séries télévisées. Sa perspective unique sur le féminisme des années 1970 et son casting charmant auraient mérité une plus grande reconnaissance du public. Il reste à espérer qu’une autre chaîne saura reconnaître le potentiel de cette série et lui donnera une nouvelle chance.