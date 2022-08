Mini Concept Aceman : une collaboration avec Pokémon pour le SUV compact électrique

Le monde de l'automobile continue sa percer dans le jeu vidéo en réunissant les marques Mini et Pokémon.

Pikachu, le personnage emblématique de Pokémon, prend possession de l’écran central OLED de la Mini Concept Aceman lorsqu’on actionne le commutateur à bascule du mode expérience dédié à Pokémon. Grâce à une technologie de projection avancée, l’animation s’étend également sur le tableau de bord, les portes avant et se prolonge même sur le sol, à l’extérieur du concept. Dans une première séquence animée, une Poké Ball surgit d’abord sur l’écran OLED puis s’ouvre dans une lueur bleue qui se déplace de manière impressionnante à travers l’intérieur du concept, depuis l’écran OLED jusqu’à l’extérieur du concept au niveau des portes avant. Dans une seconde boucle, Pikachu apparaît dans un premier temps dans l’écran. Le célèbre Pokémon électrique lance alors une attaque éclair jaune vif qui traverse l’habitacle de la même manière pour se terminer sur le sol où l’on peut alors voir le logo ailé Mini associé au logo Pokémon.

Stefanie Wurst, directrice de Mini, filiale du groupe BMW, a déclaré :

Une des principales caractéristiques de Mini est l’approche positive et tournée vers l’avenir de la mobilité individuelle, ainsi que le design distinctif des véhicules. La gamification jouera un rôle de plus en plus important dans la Mini du futur et offrira une expérience unique à nos clients. En coopération avec Pokémon (marque gérée par The Pokémon Company, une société fondée par Nintendo, Game Freak et Creatures), la joie partagée de la franchise permet à deux personnages emblématiques, qui s’accordent parfaitement, de rencontrer des millions de fans.