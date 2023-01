Minecraft Legends : Mojang Studios explore l’action et la stratégie

Développé par Blackbird Interactive en collaboration avec Mojang Studios, Minecraft Legends est un spin-off qui retrace l'histoire de l'Overworld contre l'invasion de voraces cochons nommés Piglins.

Avec des éléments de stratégie au cœur de son gameplay et des mécanismes inspirés de l’immersion des jeux d’action, Minecraft Legends permet de s’aventurer dans l’Overworld par le biais d’une perspective à la troisième personne. Dans la campagne scénarisée, les joueurs seront amener à protéger des colonies pacifiques et à combattre des hordes de piglins pour stopper la propagation de la corruption du Nether.

Selon les récits, seuls les joueurs peuvent rassembler les foules de l’Overworld et les aider à défendre leur foyer. Les événements auxquels ils prendront part ne sont ni réels ni fictifs ; ils font simplement partie d’une histoire transmise de villageois en villageois. Il n’existe aucune trace ou preuve du grand héros qui a levé sa bannière pour sauver l’Overworld – tout ce qui reste est une puissante légende.

Un trailer pour Minecraft Legends

Minecraft Legends sortie le 18 avril prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Il sera également disponible sur le Xbox Game Pass et le Xbox Cloud gaming dès son lancement. A noter que le mode Joueur contre Joueur proposera des affrontements en quatre contre quatre. L’objectif est de construire et défendre son village tout en détruisant la base adverse.

En plus d’une édition standard, Minecraft Legends aura le droit à une édition deluxe contenant un pack d’apparences exclusives.