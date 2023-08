Mimimi Games est contraint de mettre fin à ses activités

Shadow Gambit : The Cursed Crew sera le dernier jeu développé par le studio munichois Mimimi Games.

Après avoir été soutenu par Daedalic Entertainment/Kalypso Media pour Shadow Tactics : Blades of the Shogun et THQ Nordic pour Desperados III, Mimimi Games (anciennement connu sous le nom de Mimimi Productions) avait tenté l’auto-édition pour Shadow Gambit : The Cursed Crew grâce à une aide financière de Kowloon Nights. Si cette nouvelle aventure est loin de mal se passer, la structure indépendante créée en 2011 par Dominik Abé et Johannes Roth va prochainement fermer ses portes :

Alors que nous repensons à nos 15 années de création de jeux (et que nous en pleurons), nous sommes reconnaissants de l’amour et du soutien incroyables que vous nous avez tous prodigués. Nous avons chéri chaque jeu que nous avons créé et nous sommes fiers de ce que nous avons pu accomplir en tant que studio. En même temps, le fait d’avoir consacré les quinze dernières années de notre vie à des jeux de plus en plus ambitieux a eu de lourdes conséquences sur notre vie personnelle et celle de nos familles. Après la sortie de Shadow Gambit, nous avons décidé qu’il était temps de donner la priorité à notre bien-être et de tirer un trait sur un autre cycle de production de plusieurs années.

Le suivi de Shadow Gambit : The Cursed Crew n’est pas annulé

Malgré la fermeture de Mimimi Games, les développeurs vont déployer plusieurs patchs et correctifs d’ici les prochaines semaines pour Shadow Gambit :

Bien que cela signifie que nous ne commencerons pas la production d’un nouveau grand jeu, nous continuerons à soutenir pleinement notre dernier. Nous travaillons déjà sur une mise à jour pour toutes les plateformes et nous avons prévu un gros contenu pour la fin de l’année, qui, nous en sommes sûrs, vous plaira autant qu’à nous ! Cela signifie également que nous allons lentement réduire les activités du studio au cours des prochains mois. Nous avons fait part de cette décision à toute l’équipe lors d’une réunion sur place avant de faire cette annonce.

Mimimi Games prépare également le futur de ses employés :