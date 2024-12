Microsoft supprime les avatars de l’ère Xbox One

Les utilisateurs Xbox devront dire adieu à leurs avatars Xbox One en janvier 2025, une décision liée à la faible popularité de l’outil.

Tl;dr L’éditeur d’avatars Xbox One sera fermé en janvier 2025.

Les joueurs seront remboursés pour les objets achetés depuis novembre 2023, mais perdront l’accès à leurs avatars.

Les avatars Xbox 360 resteront accessibles et pourront être modifiés via une application dédiée.

La fin de l’éditeur d’avatars Xbox One

Le 9 janvier 2025 sera une date clé pour les utilisateurs de la plateforme Xbox. Ce jour-là, Microsoft fermera définitivement l’éditeur d’avatars Xbox One, une fonctionnalité lancée en 2018 pour offrir une personnalisation plus poussée par rapport aux avatars de l’ère Xbox 360. L’éditeur permettait aux joueurs de créer des avatars avec plus de diversité et de détails, incluant des options telles que des vêtements, des accessoires et des ajustements physiques. Cependant, malgré ces améliorations, l’engagement des utilisateurs n’a pas été à la hauteur des attentes de Microsoft, qui a décidé de concentrer ses ressources sur d’autres aspects de l’expérience Xbox.

Les conséquences de la fermeture pour les utilisateurs

À partir de la date de fermeture, les utilisateurs ne pourront plus accéder à leurs avatars Xbox One ni modifier les objets qu’ils ont achetés via l’éditeur. C’est une décision qui impacte les joueurs ayant investi dans la création de leur avatar, notamment avec des achats d’accessoires et de vêtements numériques. Pour atténuer cette perte, Microsoft a annoncé qu’elle procéderait à un remboursement automatique pour tous les achats effectués après le 1er novembre 2023. Les joueurs concernés se verront donc rembourser les éléments achetés dans l’application, offrant ainsi une forme de compensation pour cette fonctionnalité désormais obsolète.

Les avatars Xbox 360 restent accessibles

Une bonne nouvelle pour les nostalgiques des avatars plus simples de l’ère Xbox 360 : ceux-ci continueront d’être disponibles après la fermeture de l’éditeur Xbox One. Bien que la personnalisation soit moins poussée que celle des avatars de 2018, les joueurs pourront toujours utiliser ces avatars originaux pour leurs photos de profil. Toutefois, la modification de ces avatars devra se faire via l’application dédiée aux avatars Xbox 360. Cela permet aux utilisateurs de conserver une part de leur identité virtuelle tout en maintenant une certaine continuité avec le passé.

L’importance de sauvegarder ses avatars avant janvier 2025

Si vous êtes attaché à votre avatar Xbox One et souhaitez garder un souvenir de votre création, il est crucial de prendre des captures d’écran avant la fermeture de l’éditeur. Après le 9 janvier 2025, il ne sera plus possible de personnaliser ni de modifier votre avatar Xbox One via l’éditeur. Pour les joueurs qui apprécient l’aspect social de la plateforme, la possibilité de sauvegarder des images de leurs avatars en tant que photos de profil reste une option. En effet, la dernière chance de sauvegarder ces avatars, même pour les plus créatifs, est liée à la capture d’images avant la disparition de l’éditeur.

L’avenir de la personnalisation sur Xbox

La fermeture du Xbox Avatar Editor soulève des questions sur l’avenir de la personnalisation des profils Xbox. Microsoft semble vouloir concentrer ses efforts sur d’autres formes d’interaction, telles que l’amélioration des expériences de jeu en ligne et la création de contenu à travers les jeux eux-mêmes. L’abandon de l’éditeur d’avatars pourrait également être une manière pour Microsoft de se focaliser sur de nouveaux projets qui pourraient mieux répondre aux attentes actuelles des joueurs, en réorientant ses priorités vers d’autres fonctionnalités plus populaires et plus interactives.