Microsoft ne réalise plus de nouveaux jeux pour la Xbox One, une page se tourne aujourd'hui.

Après près de trois ans de vie pour les Xbox Series X|S, Microsoft annonce qu’il ne réalise plus de jeux pour la Xbox One. Bien que la firme de Redmond continuera de prendre en charge des titres de la génération précédente de consoles comme Minecraft et Halo Infinite, aucune équipe chez Xbox Game Studios ne travaille sur de nouveaux titres pour cette console. “Nous sommes passés. la génération 9”, déclarait le directeur de Xbox Game Studios, Matt Booty, à Axios, faisant là référence aux consoles Xbox Series X|S. L’entreprise développe aussi ses jeux pour PC.

Cette décision devait arriver à un moment ou un autre pour éviter de voir des jeux récents et plus complexes se retrouver coincés à cause des limitations matérielles d’une Xbox One vieille de 10 ans. Quoi qu’il en soit, il sera toujours possible pour celles et ceux qui restent attachés à leur Xbox One de jouer à des jeux de Series X|S comme Starfield et Forza Motorsport via Xbox Cloud Gaming. “C’est ainsi que nous allons continuer le support”, déclarait Matt Booty.

Cette nouvelle survient aussi après une grosse présentation Xbox durant le showcase annuel le week-end dernier. Le géant américain a annoncé de nouveaux titres comme South of Midnight de Compulsion ou encore Clockwork Revolution de InXile, tout en donnant de nouveaux aperçus de Fable, Avowed et Senua’s Saga: Hellblade II.

Le fait de prendre ainsi ses distances avec la Xbox One permettra à Microsoft de libérer ses équipes des chaînes de la génération précédente. Ceci étant dit, certains développeurs tiers ont fait part de leurs craintes concernant le fait que la Xbox Series S, moins puissante que la Series X, puissent aussi les retenir dans leurs projets.

Matt Booty a reconnu que le fait de s’assurer que les jeux fonctionnent bien sur la Series S demande “davantage de travail”. Cependant, il précisait aussi que les studios de Microsoft – et notamment ceux qui travaillent sur leur deuxième jeu pour cette génération de console – sont aujourd’hui plus à même d’optimiser leurs projets pour la Series S.