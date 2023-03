Hogwarts Legacy : les versions PS4 et Xbox One prennent du retard

Un report d'un mois pour Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One.

Le studio américain Avalanche Software a décidé de repousser la sortie des versions PS4 et Xbox One de l’action-RPG en monde ouvert Hogwarts Legacy afin que l’expérience de jeu puisse se rapprocher au maximum de celle présente dans les versions PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Epic Games Store) qui sont disponibles depuis le 10 février dernier :

Nous sommes très reconnaissants de l’accueil réservé à Hogwarts Legacy par les fans du monde entier. Notre équipe travaille dur pour offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et nous avons besoin de plus de temps pour y parvenir.

Initialement prévu pour le 4 avril prochain, le lancement de Hogwarts Legacy sur PS4 et Xbox One aura finalement lieu le 5 mai prochain. A noter que la version Nintendo Switch est désormais programmée pour le 25 juillet 2023.

Une série télévisée basée sur Hogwarts Legacy ?

Alors que Hogwarts Legacy a réalisé le plus gros lancement de l’histoire de Warner Bros Games avec des ventes excédant les 12 millions d’exemplaires en deux semaines, Giant Freakin Robot affirme qu’une série télévisée Hogwarts Legacy serait en cours de développement chez HBO Max. Encore aux premières phases de conception, elle se déroulera vraisemblablement comme dans le jeu, à savoir avant les romans originaux de Harry Potter et les spin-offs de Fantastic Beasts.