Microsoft recrute le co-fondateur de DeepMind pour piloter sa nouvelle division IA grand public

Mustafa Suleyman prendra la tête des efforts de Copilot chez Microsoft, et sera rejoint par Karén Simonyan en tant que scientifique en chef.

Un changement marquant dans la direction de Microsoft

Le secteur de l’intelligence artificielle (IA) de Microsoft connaît des changements impressionnants. Pour la première fois, l’entreprise connaît une nouvelle direction solitaire pour sa division IA destinée aux consommateurs. Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, rejoint la société pour mener cette aventure passionnante après avoir quitté le rival Inflection AI. Il aura pour tâche de propulser Copilot, le nouvel assistant orienté consommateur de Microsoft, vers l’avenir.

Une équipe de pointe pour une ambition élevée

En plus de Mustafa Suleyman, Microsoft accueille également Karén Simonyan, l’autre cofondateur d’Inflection AI qui occupera le poste de chief scientist. Le duo a pour objectif de garder Microsoft dans la course à l’intelligence artificielle entre les cinq plus grandes entreprises de la Silicon Valley.

Il a été annoncé que de nombreux collègues d’Inflection AI rejoindraient Suleyman et Simonyan dans “Microsoft AI”, une nouvelle division de l’entreprise. En effet, il semble que Microsoft ait embauché la majorité du personnel “talentueux” de la startup Inflection AI.

I’m excited to announce that today I’m joining @Microsoft as CEO of Microsoft AI. I’ll be leading all consumer AI products and research, including Copilot, Bing and Edge. My friend and longtime collaborator Karén Simonyan will be Chief Scientist, and several of our amazing… — Mustafa Suleyman (@mustafasuleyman) March 19, 2024

L’attraction irrésistible de la Silicon Valley

Mustafa Suleyman a quitté DeepMind en 2019 pour rejoindre Google avant de cofonder Inflection AI trois ans plus tard. Sa trajectoire compte parmi les plus notables de la Silicon Valley, y compris la vente de sa startup DeepMind à Google en 2014. Ce pionnier de l’IA reconnu internationalement a suivi un parcours exceptionnel qui l’a maintenant conduit à l’un des plus grands géants technologiques du monde : Microsoft.

Une course vers la suprématie de l’IA

La lutte pour le règne de l’intelligence artificielle entre Google et Microsoft est loin d’être terminée. Malgré les controverses rencontrées lors du déploiement de Copilot, Microsoft continue son offensive. Pour l’entreprise, le partenariat avec OpenAI demeure une priorité stratégique, la structure du générateur AI, ChatGPT, étant au cœur de Copilot.

Tout cela précède de peu l’événement “New Era of Work” dont la tenue est prévue le 21 mars. Microsoft promet de dévoiler “les dernières avancées en matière de mise à l’échelle de l’IA dans votre environnement avec Copilot, Windows et Surface”. Indubitablement, l’arrivée de Mustafa Suleyman et la création de la nouvelle division IA sont des signes de l’engagement de Microsoft à dominer l’ère de l’intelligence artificielle.