Microsoft prépare de nouvelles annonces IA avant la conférence Build

En amont de la conférence, l'entreprise dévoilera sa vision de l'IA, couvrant tant le hardware que le software.

Tl;dr Microsoft prépare plusieurs événements pour le printemps.

L’entreprise a annoncé un événement privé autour de l’intelligence artificielle.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, exposera la vision AI de l’entreprise.

L’annonce probable d’ordinateurs “IA” avec de puissantes mises à niveau du processeur.

Un printemps chargé pour Microsoft

Microsoft crée un fort murmure anticipatif alors qu’elle se prépare pour un printemps frénétique chargé de multiples événements. Au-delà des regards sont tournés vers un certain événement centré sur le travail et Copilot ce jeudi, et très probablement une présentation Xbox début juin, un autre événement se profile à l’horizon : Build. Cette importante conférence pour les développeurs se déroulera du 21 au 23 mai.

L’intelligence artificielle à l’honneur

La nouvelle a été délivrée à Engadget par une invitation à un événement privé le 20 mai, la veille du commencement de la conférence Build. Les détails sont encore peu nombreux, mais l’entreprise a déclaré que le CEO, Satya Nadella, s’attarderait sur la “vision IA de l’entreprise à travers le matériel et le logiciel”.

L’avènement des “PC IA”

Les récentes rumeurs concordent avec cette vision de l’intelligence artificielle, indicatives d’une préparation de Microsoft pour lancer ses premiers ordinateurs “IA”. L’événement de cette semaine est susceptible d’inclure les versions orientées vers les affaires et commerciales de l’OLED Surface Pro 10 et du Surface Laptop 6.

Des mises à niveau de processeur significatives

Les versions grand public de ces systèmes devraient arriver plus tard au printemps, avec de significatives améliorations de processeur qui offriront des “gains énormes de performances et d’efficacité”, selon Windows Central. Ils devraient être équipés de puces Intel Core Ultra ou Snapdragon X Elite avec des unités de traitement neuronal de nouvelle génération.

Ces puces sont censées soutenir des caractéristiques IA plus avancées que Microsoft prévoit d’introduire dans Windows plus tard cette année, telles que Copilot sur appareil et un outil nommé AI Explorer. Ce dernier a été décrit comme une chronologie consultable de toute votre activité sur un appareil.