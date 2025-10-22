Microsoft publie en urgence une mise à jour Windows 11 pour corriger un bug majeur de récupération

Microsoft diffuse une mise à jour urgente de Windows 11 pour corriger une faille majeure affectant la récupération du système. Les utilisateurs sont invités à installer ce correctif rapidement afin de protéger leur ordinateur contre d’éventuels problèmes de sécurité.

Tl;dr Un bug bloque souris et clavier dans WinRE après une mise à jour.

Microsoft déploie une correction urgente via l’update KB5070773.

Mettez à jour Windows 11 pour rétablir les fonctions de récupération.

Une transition difficile vers Windows 11

Alors que la fin du support officiel de Windows 10 pousse de nombreux utilisateurs à migrer vers Windows 11, le chemin n’est pas sans embûches. Un récent incident vient rappeler combien la gestion des mises à jour peut s’avérer périlleuse, même pour un acteur majeur comme Microsoft. Certains utilisateurs ont en effet été confrontés à un dysfonctionnement inattendu suite à la mise à jour de sécurité KB5066835, publiée le 14 octobre : leur souris et leur clavier ne répondaient plus dans l’environnement de récupération système, le fameux WinRE.

Un bug critique dans l’environnement de récupération

Le problème est survenu précisément après l’installation de cette mise à jour majeure. Pour nombre d’utilisateurs, impossible dès lors d’accéder aux options essentielles de dépannage ou de réinitialisation si leur appareil ne disposait pas d’un écran tactile. Selon les précisions apportées par Microsoft, ce dysfonctionnement restait toutefois cantonné au WinRE, laissant intacte l’utilisation des périphériques USB — souris et clavier — dans l’environnement standard de Windows 11. Mais face à une panne grave nécessitant la réinitialisation du système ou une intervention depuis le menu de récupération, ce bug pouvait rendre tout dépannage totalement inopérant.

Une réponse rapide : la mise à jour corrective KB5070773

Conscient du caractère bloquant de ce défaut, Microsoft a rapidement publié une mise à jour hors cycle — la très attendue KB5070773 — pour remettre en état le bon fonctionnement des périphériques USB dans le WinRE. Ce correctif inclut également tous les patchs de sécurité introduits lors du précédent lot (KB5066835). Les OOB updates (« out-of-band »), rappelons-le, ne sont diffusées qu’en cas d’urgence manifeste.

Pour les utilisateurs concernés, voici la marche à suivre recommandée afin d’éviter tout blocage :

Accédez aux paramètres via « Paramètres > Windows Update », puis cliquez sur « Télécharger et installer tout ».

Il sera peut-être nécessaire de redémarrer votre machine pour valider l’opération.

Pensée pour demain : rester vigilant sur les mises à jour

L’incident illustre combien il est crucial, dans l’univers informatique actuel, d’appliquer sans tarder les correctifs proposés par les éditeurs majeurs comme Microsoft. Certes, chaque nouvelle version — comme la récente Windows 11 version 25H2 — n’apporte pas toujours son lot de nouveautés visibles. Toutefois, elle garantit un niveau optimal de sécurité et corrige parfois des failles aussi handicapantes qu’inattendues. On retiendra donc que la vigilance demeure plus que jamais de mise… au moins jusqu’à la prochaine surprise logicielle.