Avec son Trackpad Pro, Hyper promet enfin l’équivalent du Magic Trackpad sur Windows

Hyper lance le HyperSpace Trackpad Pro, un pavé tactile pensé pour offrir aux utilisateurs Windows une expérience comparable à celle du Magic Trackpad d’Apple, répondant ainsi à une demande croissante d’alternatives performantes pour PC.

Tl;dr Premier trackpad Windows premium avec retour haptique.

Personnalisation avancée via logiciel Hydra Connect.

Disponible en précommande dès 90 $ sur Kickstarter.

Un nouvel acteur pour les utilisateurs exigeants de Windows

L’univers des accessoires pour PC s’enrichit d’une nouveauté qui risque bien d’attirer l’attention des amateurs d’ergonomie et de précision : le HyperSpace Trackpad Pro. Conçu par la marque Hydra, ce dispositif se démarque en étant le tout premier trackpad haut de gamme dédié à l’écosystème Windows à proposer un retour haptique sophistiqué, une sensibilité à la pression avancée et un logiciel de personnalisation approfondie. Il rappelle, sur plusieurs aspects, le célèbre Magic Trackpad d’Apple, mais vise spécifiquement les besoins des utilisateurs Windows, qu’ils travaillent sur ordinateur fixe ou portable.

L’expérience utilisateur repensée : ergonomie et technologie au rendez-vous

Les concepteurs n’ont pas lésiné sur le confort d’utilisation. Avec ses 16,5 cm de large (un peu plus que son homologue chez Apple) pour seulement 10 cm de profondeur, le trackpad arbore un design légèrement incliné grâce à une base rehaussée. Cette subtile élévation favorise une posture du poignet plus naturelle, là où la surface plane des concurrents peut générer fatigue et inconfort sur la durée.

Sur le plan technique, exit les interrupteurs mécaniques traditionnels : place à la technologie haptique piézoélectrique de troisième génération. Chaque clic produit ainsi une sensation précise et agréable, répartie uniformément sur la surface en verre. À cela s’ajoute une matrice de détection complète permettant non seulement les gestes multi-touch natifs sous Windows, mais aussi des pressions courtes ou longues – ces dernières étant entièrement personnalisables selon vos besoins.

Logiciel compagnon et personnalisation poussée

Mais ce n’est pas tout. Via l’application maison Hydra Connect, l’utilisateur peut affiner sa façon d’interagir avec l’appareil : création de profils spécifiques pour des applications telles que Microsoft Teams, Google Chrome, ou encore Adobe Photoshop, automatisation d’actions sous forme de macros… La gestion intuitive via Bluetooth ou câble ajoute encore à la polyvalence.

Pour plus de clarté, voici quelques possibilités offertes par ce trackpad :

Sélection rapide entre différents profils selon l’application utilisée.

Programmation de gestes personnalisés adaptés à votre flux de travail.

Simplicité de connexion filaire ou sans fil selon vos préférences.

Lancement imminent et perspectives d’avenir

Déjà disponible en précommande sur Kickstarter, le HyperSpace Trackpad Pro s’affiche à un tarif attractif : 90 $ pour les premiers soutiens. L’expédition est prévue au premier trimestre prochain ; par la suite, il sera proposé au prix public conseillé de 149,99 $, aussi bien aux États-Unis qu’en Europe.

Si le test complet n’a pas encore été publié, les premières impressions recueillies sont prometteuses ; difficile de ne pas envisager ce nouveau venu comme un futur indispensable du poste de travail connecté.