Microsoft et Semafor collaborent sur des articles de presse assistés par IA

Tl;dr Microsoft s’associe à Semafor pour créer des actualités avec ChatGPT.

Microsoft et Semafor s’allient pour révolutionner l’écriture de l’actualité

Microsoft se joint à Semafor, un site médiatique, pour développer une nouvelle approche de création d’articles d’actualité à l’aide de ChatGPT, d’après le Financial Times. Cela fait suite à une plainte en justice du New York Times contre Microsoft et OpenAI pour violation de droits d’auteur.

Signals : Le nouveau moteur d’information

Semafor, cofondé par l’ancien rédacteur en chef de BuzzFeed Ben Smith, mettra en place un flux d’information baptisé Signals qui sera soutenu financièrement par Microsoft. Selon le rapport, ce dernier mettra en avant les informations de dernière minute et les analyses, proposant une douzaine d’articles par jour rédigés par des journalistes professionnels, avec l’IA en guise d’outil de recherche.

Un outil novateur pour le journalisme

Semafor envisage d’utiliser l’IA pour repérer rapidement les actualités provenant du monde entier en diverses langues, tout en fournissant des outils de traduction. “Les journalistes doivent adopter ces outils pour survivre et prospérer pour une nouvelle génération”, a déclaré l’ancienne journaliste de l’AP, Noreen Gillespie, désormais chez Microsoft.

Des collaborations entre Microsoft et le monde du journalisme

D’autres collaborations ont été annoncées par Microsoft, notamment avec la Craig Newmark School of Journalism, le GroundTruth Project et l’Online News Association.