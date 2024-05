Surface Pro Flex : Découvrez le clavier révolutionnaire de Microsoft pour les 2-en-1

Le nouveau design présente une stabilité et des retours haptiques améliorés, mais à un prix assez exorbitant de 350 dollars. Ne pensez-vous pas que ces améliorations justifient un tel coût ?

Tl;dr Microsoft a repensé le clavier Surface Pro.

Le nouveau clavier a une meilleure stabilité, de meilleures haptiques et une option de police audacieuse.

Disponible en précommande, le prix de base est de 350 $ sans le stylo.

Les ventes officielles commencent le 18 juin.

Une nouvelle ère pour le clavier Surface Pro

Enrichi d’améliorations notables, Microsoft a dévoilé aujourd’hui son clavier Surface Pro repensé, désormais énucléé “Surface Pro Flex”. En plus d’un look rénové, ce nouveau membre de la famille des claviers Microsoft apporte des avancées substantielles telles qu’une stabilité améliorée, de meilleures haptiques et une option de police de caractères audacieuse pour une meilleure lisibilité.

Un pas en avant dans l’accessibilité

Le Surface Pro Flex est équipé de supports en fibre de carbone à l’intérieur pour une stabilité accrue, une caractéristique essentielle étant donné la capacité du clavier à être utilisé lorsqu’il est complètement détaché d’une Surface. Cela signifie que vous pouvez l’adapter à toutes sortes d’utilisation en termes de placement et d’angles. Le clavier offre aussi une option de police audacieuse qui permet aux personnes ayant une vision faible de lire plus aisément.

Nouveautés de conception

Parmi les autres nouveautés, on note un touchpad 14% plus grand que celui des versions précédentes et équipé des Haptiques de Précision de Microsoft, une fonctionnalité conçue pour fournir un retour détaillé et aider les personnes ayant un mouvement de main limité. Le Flex bénéficie également d’un riser rétractable sur le dessous, ainsi que d’un emplacement de charge magnétique intégré pour le Surface Slim Pen.

Prix et disponibilité

Ce nouvel atout technologique a cependant un coût : le prix de base du clavier Flex est de 350 $, sans le bénéfice du stylo. Pour ceux qui souhaitent acquérir le Slim Pen, il faudra ajouter 100 $ de plus au panier, portant le total à 450 $. Mais heureusement, le Flex est rétro-compatible avec les Surface Pro 8 et Pro 9, donc ne nécessite pas l’achat d’une nouvelle tablette. Dès aujourd’hui, le clavier Flex est disponible en précommande en deux couleurs : noir et bleu vif, et les ventes officielles commenceront le 18 juin.