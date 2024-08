Microsoft et Palantir collaborent pour proposer l’IA aux agences gouvernementales

Le logiciel de Palantir aurait été utilisé pour réprimer la dissidence et collecter des données sur les immigrants.

TL;DR Microsoft collabore avec la mystérieuse société d’analyse de données Palantir.

Le logiciel de Palantir a été utilisé pour surveillances et oppressions.

Palantir intégrera ses produits dans les outils cloud de Microsoft.

Collaboration entre Microsoft et Palantir

Acteur majeur de la tech, Microsoft s’associe à la discrète entreprise d’analyse de données, Palantir, remarquée pour des actes litigieux, notamment son implication dans la mise en place d’une agence de surveillance interne pour le compte de l’ICE américain, rapporte Bloomberg.

Des produits pour la défense américaine

L’orientation d’une telle association semble se diriger vers des produits destinés aux travailleurs de la défense américaine, permettant la gestion de la logistique, de la contraction et de la planification d’actions. Toutefois, la nature secrète de l’activité de Palantir laisse planer un voile d’incertitude sur l’utilisation réelle de ces outils.

Polémiques autours de Palantir

Le logiciel de Palantir a été révélé comme un outil de suivi et de répression de la dissidence. Fondée par Peter Thiel, cette entreprise est souvent associée à des causes extrémistes ; le fondateur lui-même défend l’idée que « la liberté et la démocratie sont incompatibles ».

Microsoft et Palantir : une alliance technologique

Toujours d’après Bloomberg, Palantir intégrerait sa toute nouvelle IA nécessitant un grand modèle de langage aux outils cloud de Microsoft, dont le service Azure OpenAI. Voilà que se conjuguent les forces de deux géants technologiques, dans des environnements gouvernementaux classifiés. Un mariage de compétences aux conséquences encore inconnues.