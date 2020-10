Microsoft Capacitivo, un tissu intelligent capable de détecter la nourriture ou les objets posés sur lui

Avec les possibilités technologiques d'aujourd'hui, même les tissus peuvent devenir intelligents. Microsoft en fait aujourd'hui une très belle démonstration avec son projet Capacitivo, un tissu intelligent et connecté pour la table de la cuisine.

Imaginez un peu, vous rentrez de vos courses, au marché ou au supermarché, peu importe, vous avez acheté des légumes, de la viande, du poisson, etc, et vous vous demandez quels genres de plats vous pourriez préparer avec ce que vous avez acheté. Grâce au travail de Microsoft et à de nombreux chercheurs dans plusieurs universités du monde entier, voici un système de tissu intelligent baptisé Capacitivo capable de détecter et reconnaître les objets placés sur lui.

Microsoft dévoile Capacitivo, un tissu intelligent pour la cuisine

Cela signifie que, simplement en venant déposer la nourriture que vous avez acheté sur ce tissu, celui-ci est en mesure de savoir de quel genre de nourriture il s’agit et peut même vous suggérer des plats pouvant être préparés avec. Le système est même capable de vous aider à planifier un régime. Et outre la nourriture, Capacitivo peut aussi détecter des choses comme des liquides ou des objets non métalliques.

Capable de reconnaître la nourriture et divers objets posés dessus

Selon Microsoft et d’après une étude réalisée sur 10 personnes et l’utilisation d’une vingtaine d’objets différents, Capacitivo a pu obtenir une précision de 94,5%. Un chiffre très impressionnant mais l’étroitesse de l’étude et le très faible nombre d’objets testés ne sauraient être vraiment indicatifs du succès de ce système dans sa capacité à identifier tous types d’objets. Cela étant dit, ces premiers tests sont très encourageants.

Toujours est-il que Capacitivo est un projet très intéressant et les premiers développements sont des plus prometteurs. Difficile cependant d’imaginer ce que Microsoft pourrait avoir envie de faire de ce projet. Après tout, nous avons déjà vu des entreprises comme Google s’essayer à la conception de tissus et vêtements intelligents avec le Projet Jacquard, notamment, mais il est très difficile d’évaluer le succès commercial de ce genre de projet. Pour l’heure, il s’agirait davantage de tester les possibilités des technologies modernes plutôt que d’envisager un produit grand public abouti. À suivre !