Meta teste une méthode simple pour passer de Facebook à Instagram et inversement

Meta simplement le passage de Facebook à Instagram et inversement. Une fonctionnalité en simple test, pour l'heure, qui respecte toujours, heureusement, vos procédures de sécurité en place.

Meta teste actuellement deux nouvelles fonctionnalités qui doivent permettre d’intégrer Facebook et Instagram ensemble encore davantage. Ce lundi, l’entreprise a commencé à déployer une nouvelle interface sur Android, iOS et le web pour le passage d’un compte à un autre.

Meta simplement le passage de Facebook à Instagram et inversement

Si vous avez ajouté vos identifiants Facebook et Instagram sur le même Centre de comptes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité pour passer d’une application à l’autre sans devoir repasser par l’écran d’accueil de votre smartphone, le menu multitâche ou le tiroir des applications. L’interface permet aussi de voir un compteur de toutes vos notifications en un même endroit.

Une fonctionnalité en simple test, pour l’heure

Dans le même temps, Meta introduit une nouvelle expérience de connexion et d’inscription sur Android et iOS. Si vous n’avez pas encore de compte sur les réseaux du géant américain, vous pouvez créer un compte et l’utiliser pour en créer d’autres. Pour celles et ceux qui ont déjà des comptes Facebook et Instagram, il est désormais possible d’utiliser les informations de connexion associées à une app pour accéder à l’autre – mais il faut d’abord les ajouter sur le même Centre de comptes -.

qui respecte toujours, heureusement, vos procédures de sécurité en place

Meta vous avertira chaque fois que vous utilisez un compte existant pour en créer un nouveau ou quand vous ajoutez un compte au Centre de comptes. De plus, les fonctionnalités de sécurité comme l’authentification double facteur restent opérationnelles, ce qui évitera, par exemple, que quelqu’un utiliser vos identifiants Instagram pour accéder à votre compte Facebook.

Bien que ces nouvelles fonctionnalités soient “actuellement limitées à Facebook et Instagram”, Meta précise qu’elle “continuera d’explorer les manières d’améliorer les expériences connectées autour de toutes [ses] technologies.” Ces dernières arrivent peu de temps après le lancement des comptes Meta en août dernier et une récente baisse de revenus et de croissance de sa base d’utilisateurs.