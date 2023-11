Meta propose un outil de test A/B pour aider les utilisateurs à optimiser leurs Reels sur Facebook. D'autres outils pour les créateurs voient aussi le jour.

Meta vient de publier une nouvelle fonctionnalité expérimentale de test A/B pour les Reels sur Facebook, permettant aux créateurs de tester différentes légendes et aperçus pour créer les clips parfaits. Ces outils s’inscrivent dans le cadre du tableau de bord professionnel pré-existant qui offre déjà de nombreuses métriques intéressantes, comme le compteur de vues.

Meta propose un outil de test A/B pour aider les utilisateurs à optimiser leurs Reels sur Facebook

Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous créez un Reel Facebook sur votre appareil mobile, vous pouvez insérer jusqu’à quatre combinaisons différentes de textes et aperçus. Cela va lancer une phase de test pour le contenu. Celui qui obtient le plus de vues sera automatiquement affiché sur votre page comme “variante gagnante”. Plutôt simple, non ?

L’entreprise travaille aussi à intégrer une IA générative pour vous aider à créer des textes uniques et autres options d’aperçus, mais cette fonctionnalité n’est pas encore prête. L’objectif est de s’assurer que le contenu généré par l’utilisateur soit vu le plus possible. Cela augmente le trafic de Facebook et permet, sur le papier, aux créateurs de gagner davantage d’argent via le programme de rémunération de Meta.

Pour ce faire, il y a un nouveau système en place qui offre des badges aux utilisateurs lorsque certains paliers sont franchis. Un badge n’est pas aussi intéressant que de l’argent, certes, mais c’est mieux que rien. Meta précise que ces badges pourraient aider les créateurs avec une meilleure visibilité pour leur contenu, via un label “Créateur qui monte”.

D’autres outils pour les créateurs voient aussi le jour

Ce n’est pas le seul outil déployé aujourd’hui. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité permettant de préparer rapidement des Reels depuis des posts vidéos existants ou des livestreams. Le tableau de bord professionnel dispose aussi de nouveaux outils de gestion de contenu, pour aider les utilisateurs à mieux suivre tout cela. Jusqu’à présent, les créateurs ne pouvaient accéder aux performances de leur contenu que post par post. Il y a désormais une vue plus globale.

Il est par enfin intéressant de préciser que cette fonctionnalité arrive sur Facebook et pas Instagram, dans la mesure où les Reels ont davantage de poids sur la seconde plateforme.