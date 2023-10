Facebook et Instagram proposeront des abonnements pour supprimer la publicité en Europe dès le mois prochain. Une grande première pour le géant américain.

Meta a confirmé qu’il a commencé proposer aux utilisateurs de Facebook et Instagram résidant en Europe un abonnement pour supprimer la publicité à partir du mois de novembre. Les résidents de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen et de Suisse pourront utiliser ces deux plateformes sans publicité moyennant 10 € par mois s’ils s’abonnent via le web ou 13 € via iOS ou Android – pour compenser la commission prélevée par Apple et Google -.

Meta indique que les données des abonnés ne seront pas utilisées pour la publicité. Pour l’heure, l’abonnement couvrira tous les comptes liés dans l’Espace Comptes d’un utilisateur. Dès le 1ᵉʳ mars de l’année prochaine, les utilisateurs devront débourser 6 € supplémentaires sur le web et 8 € sur iOS et Android pour chaque compte lié s’ils veulent une expérience totalement sans publicité.

Les utilisateurs auront toujours la possibilité d’utiliser Facebook et Instagram gratuitement, mais ils verront de la publicité dans leur fil. Meta indique qu’il “continuera de proposer aux utilisateurs un accès gratuit à [ses] produits et services personnalisés, sans condition de revenus.”

La firme de Menlo Park affirme qu’elle propose cet abonnement pour se conformer aux “lois européennes qui évoluent”, comme la Législation sur les marchés numériques (DMA) et les interprétations toujours plus strictes du RGPD. Les régulateurs pour la confidentialité européens ont mis la pression sur Meta pour obtenir le consentement explicite des utilisateurs avant de leur proposer des publicités ciblées basées sur leur activité. L’entreprise a bien voulu accéder à cette requête mais suggérait aux régulateurs qu’elle devrait pouvoir faire payer les utilisateurs qui n’en veulent pas, pour contrebalancer la perte de revenus. Le géant indiquait que la Cour de Justice de l’Union Européenne avait stipulé dans son verdict “qu’un modèle d’abonnement, comme celui que nous annonçons, est une forme valide de consentement pour un service financé par la publicité.”

Ces derniers mois, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Meta commencerait à proposer des abonnements sans publicité en Europe pour satisfaire les régulateurs européens qui menaçaient de pénaliser l’entreprise. En mai, Meta recevait une amende de 1,3 milliard de dollars pour avoir déplacé les données de citoyens européens sur des serveurs aux États-Unis. Il avait été rapporté que cet abonnement pourrait coûter pas moins de 17 $ par mois.

Dans le même temps, dans le cadre de ce changement de stratégie publicitaire pour l’Europe, Meta va cesser, temporairement, d’afficher des publicités aux utilisateurs de moins de 18 ans dans les pays où l’abonnement est disponible. Ce changement entrera en application au 6 novembre. Il y a quelque temps, Meta avait aussi mis en place des limitations plus strictes sur les données que les publicitaires peuvent utiliser pour afficher des publicités ciblées aux adolescents.

C’est la première fois que Meta propose une option d’abonnement sans publicité. Cette confirmation fait suite à l’annonce de X, anciennement Twitter, de proposer deux offres Premium supplémentaires (anciennement Twitter Blue). La plus onéreuse permet de faire disparaître toutes les publicités, pour 16 $ par mois.