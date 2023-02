Meta pourrait ouvrir Horizon Worlds aux plus jeunes dès le mois prochain

Meta a de (très) grands objectifs pour sa plateforme Horizon Worlds. Elle prévoirait de l'ouvrir aux adolescents dès le mois prochain.

Seuls les adultes de plus de 18 ans peuvent actuellement s’inscrire sur Meta Horizon Worlds, mais si l’on en croit The Wall Street Journal, cela pourrait changer très bientôt. Le géant américain voudrait en effet ouvrir son expérience sociale de réalité virtuelle aux jeunes de 13 à 17 ans dès le mois de mars, ceci pour faire croître sa base d’utilisateurs et améliorer la rétention. The Journal rapporte avoir obtenu l’information dans un mémo intitulé “Horizon 2023 Goals and Strategy” dans lequel Gabriel Aul, vice-président de l’expérience VR chez Meta, mettait en avant les objectifs pour le premier semestre 2023.

Dans le mémo, Gabriel Aul écrivait que ces jeunes utilisateurs sont les “vrais citoyens numériques du métavers” et que Meta doit s’assurer de les prendre en compte si elle veut que Horizon soit un succès. Le porte-parole de Meta, Joe Osborne, déclarait au journal que “les adolescents passent déjà beaucoup de temps dans des expériences de VR très variées sur Quest et [l’entreprise veut] s’assurer qu'[elle] peut leur offrir aussi une bonne expérience dans Horizon Worlds, avec des outils appropriés pour leur âge et des protections adéquates.”

Joe Osborne n’a pas détaillé l’expérience qu’elle offrira pour protéger les jeunes utilisateurs. En 2021, The Journal rapportait que des chercheurs de l’entreprise avaient conclu qu’Instagram était “dangereux pour un pourcentage important” d’adolescents, particulièrement les adolescentes. Meta avait mis en pause le développement d’Instagram for Kids en conséquence et lancé plusieurs mesures de sécurité pour les adolescents. Elle limite aussi désormais les contenus sensibles pour les nouveaux utilisateurs âgés de moins de 16 ans.

En plus d’accueillir les jeunes adolescents sur Horizon, Meta veut faire passer le nombre d’utilisateurs actifs mensuel de 500 000 à 200 000 durant le premier semestre de l’année. Et le géant vise un taux de rétention de 20 %. Apparemment, Horizon aurait eu un taux de rétention de 11 % en janvier, ce qui signifie que seulement 1 utilisateur sur 9 revient sur cette expérience virtuelle le mois suivant. Meta espère pouvoir atteindre ces objectifs en améliorant la fiabilité et les performances du service et en corrigeant les bugs existants.

La firme de Menlo Park voudrait aussi publier 20 nouvelles expériences Horizon mises au point par des studios tiers pour attirer davantage d’utilisateurs. De plus, elle espère apparemment pouvoir rendre le jeu VR plus accessible en lançant une version web pour mobile et desktop en juin prochain. Meta avait d’ailleurs teasé cette expérience web par le passé, mais l’entreprise n’avait pu la lancer l’année dernière comme prévu initialement. Cette année, non seulement le géant espère pouvoir lancer la version web d’Horizon dans quelques mois, mais elle voudrait aussi 150 000 utilisateurs cross-screen mensuels durant le premier semestre 2023.