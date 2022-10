Meta Horizon Worlds : les jambes font déjà parler d’elles

Meta dévoile enfin des jambes sur les avatars de Horizon Worlds, mais ces jambes ont été générées via motion capture.

Lorsque Meta a annoncé que les avatars de Horizon Worlds allaient bientôt avoir droit à des jambes, nous avions pu voir l’avatar de Mark Zuckerberg sauter partout en guise de démonstration. Apparemment, cependant, ce que nous avons vu n’était pas une démonstration réelle des capacités de Meta en termes de génération d’avatars. Selon Ian Hamilton, de UploadVR, pour l’occasion, les animations ont été créées en motion capture.

Meta dévoile enfin des jambes sur les avatars de Horizon Worlds

Le processus, souvent abrégé “mocap”, est largement utilisé au cinéma et dans les jeux vidéo. L’idée est d’enregistrer les mouvements d’une personne réelle pour les intégrer dans un environnement virtuel animé, pour reproduire ainsi très fidèlement lesdits mouvements.

Legs are coming soon! Are you excited? 🎉 pic.twitter.com/SB6qSepKm4 — Meta Horizon (@MetaHorizon) October 11, 2022

Mais ces jambes ont été générées via motion capture

Durant l’événement, Meta déclarait que “les jambes étaient l’une des fonctionnalités les plus demandées sur la roadmap, et cela a été un aspect important des préoccupations [de l’entreprise]”. En effet, l’ajout des jambes aux avatars qui en étaient privés représentait une jolie réussite quand on connaît les contraintes technologiques des appareils de réalité virtuelle auxquels nous avons accès aujourd’hui. Les casques VR comme ne les connaissons n’ont pas été pensés pour gérer nos jambes. Comme le CTO et directeur de l’équipe Reality Labs, Andrew Bosworth, l’expliquait à CNN Business il y a quelques mois : “Suivre nos propres jambes est très difficile et pratiquement impossible à faire d’un point de vue physique avec les casques existants.” La solution de Meta à ce problème implique l’utilisation d’un modèle d’intelligence artificielle pour prédire le comportement et la position des jambes de l’utilisateur.

For those who've been wondering about the legs shown in the Connect keynote (@hrafntho). Meta: "To enable this preview of what’s to come, the segment featured animations created from motion capture." — Ian Hamilton (@hmltn) October 13, 2022

Il faudra cependant patienter avant de découvrir ces jambes virtuelles propulsées à l’IA en pleine action parce que les avatars entiers de Meta qui n’utilisent pas de motion capture n’arriveront pas avant 2023.