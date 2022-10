Horizon Worlds : Meta ajoute enfin des jambes à ses avatars

Les avatars de Horizon Worlds auront bientôt des jambes et Meta simplifie grandement leur création et leur partage.

Meta a annoncé plusieurs mises à jour aux avatars qu’il souhaite utiliser dans le métavers et au-delà. Et oui, enfin, ces avatars auront des jambes ! Tout du moins au sens virtuel du terme, si ce n’est dans le sens physique ou métaphorique.

Les avatars de Horizon Worlds auront bientôt des jambes

Meta explique que “les jambes ont été l’une des fonctionnalités les plus demandées sur notre roadmap et c’est une part importante de nos travaux ces derniers temps.” Ces avatars améliorés seront initialement disponibles dans Horizon Worlds avant que Meta ne les ouvre aux autres développeurs.

À ce sujet, Meta a créé un kit de développement (SDK) pour que les avatars puissent être utilisés dans les expériences tierces de réalité virtuelle et d’autres applications. Ce qui est tout à fait logiquement, finalement. Meta ne pourra jamais créer un vrai métavers s’il maintient son écosystème fermé. De fait, le SDK inclura bientôt la compatibilité avec le Unreal Engine pour la réalité virtuelle et la prise en charge d’Unity pour iOS et Android. Le SDK permettra aussi ce que Meta appelle les “expressions faciales naturelles” sur le Meta Quest Pro – le casque de réalité virtuelle haut de gamme sera en mesure de reproduire vos expressions faciales sur votre avatar -.

Et Meta simplifie grandement leur création et leur partage

Meta souhaite aussi vous faciliter la création d’un avatar. Le géant explique que vous pourrez commencer en prenant un selfie vidéo avec la caméra de votre smartphone. Vous aurez ensuite la possibilité de modifier l’avatar à votre convenance. Bien sûr, vous voudrez certainement ne pas avoir un avatar qui vous ressemble trait pour trait, rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez. Il y a d’ailleurs un certain nombre de d’avatars de base sur lesquels commencer à travailler.

De plus, vous pourrez bientôt créer et partager votre avatar Meta dans WhatsApp. Les avatars seront disponibles dans les appels vidéo Messenger, Instagram et WhatsApp l’année prochaine. Ceux-ci répliqueront vos expressions et mouvements pendant les appels, de la même manière, en quelque sorte, que les Animoji.

Toujours est-il que ce sont bien les jambes, et l’amélioration générale du rendu des avatars, qui vont attirer l’attention. Au début du mois d’août, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, partageait une capture d’écran de son avatar dans Horizon Worlds et celui-ci avait été largement moqué. Quelqu’un l’avait même comparé à un “jeu Nintendo GameCube de 2002 intitulé ‘World Baby'”. Mark Zuckerberg avait rapidement déclaré que des “mises à jour majeures” pour la réalité virtuelle étaient en chemin, et nous en apprenons aujourd’hui davantage durant l’événement Meta Connect.

Les étranges avatars flottants que l’on peut actuellement voir dans Horizon Worlds seront bientôt de l’histoire ancienne, mais l’avatar de Mark Zuckerberg, lui, restera longtemps dans les mémoires, à n’en point douter.