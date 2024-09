Meta et la Coalition pour la Santé Mentale lancent un programme de partage de données pour lutter contre le contenu suicidaire inapproprié

Meta, TikTok et Snap, membres fondateurs de Thrive, pourront échanger des informations entre eux. Cela suscite une question : Quels pourraient être les impacts de cette collaboration sur l'industrie des médias sociaux ?

Thrive : Une initiative contre le suicide sur les plateformes numériques

Septembre est le mois de la prévention du suicide, une période cruciale pour sensibiliser le public à cette question et prendre des mesures préventives. En cette occasion, une nouvelle initiative a vu le jour : le programme Thrive. Fruit d’une collaboration entre Meta, le Mental Health Coalition, Snap et TikTok, Thrive vise à lutter contre la propagation de contenus liés à l’automutilation et au suicide sur les plateformes numériques.

Thrive fonctionnera initialement grâce à un système de partage de signaux. En pratique, les entreprises participantes pourront s’envoyer des alertes concernant des contenus préoccupants. Pour ce faire, ils utiliseront des « hashes », des codes correspondant au contenu en infraction. Il est à noter que ces codes ne contiendront aucune information spécifique sur les utilisateurs ou les comptes concernés. Meta a annoncé qu’il donnera la priorité aux contenus graphiques ou incitant à des défis viraux liés au suicide ou à l’automutilation.

La nécessité d’une collaboration inter-plateformes

Antigone Davis, vice-présidente de la sécurité globale chez Meta, a souligné l’importance d’une action collective pour lutter contre ce fléau. « Malheureusement, ce type de contenu n’est pas limité à une seule plateforme, surtout lorsqu’il s’agit de défis viraux, et il est impératif que l’industrie technologique travaille ensemble pour empêcher sa propagation », a-t-elle déclaré.

Une avancée majeure pour la protection du public

Le Dr Dan Reidenberg, directeur de Thrive, a salué cette initiative comme une avancée majeure dans la collaboration industrielle et la protection du public face à la crise de santé publique du suicide. « L’intégration du partage de signaux, associée à une collaboration intersectorielle et modérée par un intermédiaire indépendant et neutre, représente une avancée majeure dans la collaboration industrielle et la protection du public face à la crise mondiale de santé publique du suicide », a-t-il affirmé.

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en détresse, n’hésitez pas à contacter la ligne de prévention du suicide au 1-800-273-8255 ou envoyez un message texte à HOME au 741741 (US), 686868 (Canada), ou 85258 (UK). Wikipedia maintient une liste de lignes de crise pour les personnes en dehors de ces pays.